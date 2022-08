Salvini a Bari presenta i candidati della Lega alle Politiche: "Dalla Puglia un avviso di sfratto ad Emiliano"

"Dalla Puglia arriverà un avviso di sfratto a Emiliano perché ci sono soprattutto in tema di sanità ritardi, liste di attesa interminabili e chiusure a livello regionale. Anche un no al modo di fare politica di Emiliano e a una sinistra che ha perso il contatto con la Puglia": sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto a Bari per la presentazione delle liste pugliesi per le Elezioni Politiche del prossimo 25 settembre. La tappa barese, in un noto albergo cittadino, è stata la terza di un 'minitour' nella regione che ha visto l'esponente politico fare tappa ieri sera a Foggia e oggi anche a Barletta, per poi, dopo Bari, recarsi nel Brindisino, a Carovigno e Ceglie Messapica.

"L'obiettivo minimo - ha spiegato Salvini riferendosi alle prossime elezioni - è raddoppiare la presenza dei parlamentari pugliesi della Lega": il Carroccio, per quanto riguarda i collegi baresi, propone due sfide uninominali alla Camera, con il consigliere regionale Davide Bellomo (collegio di Bari) e il sottosegretario uscente Rossano Sasso (Altamura). Al proporzionale la Lega presenta per il Puglia 2 (Bari-Molfetta) Rebecca Frassini davanti a Roberto Messina, Ilaria Antelmi e Davide Vox. Per il Puglia 3 (Altamura-Taranto) invece, capolista il consigliere regionale Giacomo Conserva, seguito da Ilaria Antelmi, l'ex nazionale di volley Luigi Mastrangelo e Adriana Balestra. Per il Senato, invece, Salvini sarà proprio capolista nella lista proporzionale davanti alla deputata uscente Annarita Tateo a Cosimo Miccoli e Francesca Lubelli.

Salvini ha illustrato le priorità del programma leghista anche in ottica Pnrr e rincari energetici: "Le proposte della Lega sono molto semplici: lavoro al centro, via la legge Fornero, riavvio di quota 41, flat tax al 15% non solo per le partite Iva ma anche per i dipendenti e pensionati che guadagnano di meno, rottamazione delle cartelle di Equitalia e più sicurezza e l'ho dimostrato da ministro che controllare gli sbarchi è possibile. Il Sud - ha spiegato sull'ipotesi di una revisione del Pnrr - non perderà un Euro. Non si toglie un Euro da nessuno. Semplicemente, a livello nazionale bisogna rivedere alcuni progetto. Mi piacerebbe che tutti i soldi destinati al Mezzogiorno siano spesi. Servono strade, scuole, case di riposo, infrsastrutture, termovalorizzatori" ha concluso Salvini.