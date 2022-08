Salvini a Bari apre la campagna elettorale della Lega: "Gli italiani vogliono serietà e cambiamento, sono fiducioso"

Comincia in un lido barese, con la 'festa della Lega', la due giorni nel capoluogo pugliese di Matteo Salvini, arrivato a Bari per dare il via alla campagna elettorale del suo partito.

"Doveva essere una serata con un centinaio di persone, ma appena si è sparsa la voce si è trasformata in un evento con più del quadruplo dei partecipanti. Alla faccia di chi a sinistra fa accordi e accozzaglie per spartirsi seggi e candidature", commenta il leader della Lega su Fb.

L'accordo siglato tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Azione Carlo Calenda, commenta Salvini parlando a margine dell'appuntamento, "mette tristezza". "Non guardo in casa altrui - ha aggiunto il leader della Lega, le cui dichiarazioni sono riportate dalla Dire - ma c'è una simpatica ammucchiata di sinistra: Letta, Di Maio, Bonino, Calenda, Speranza. Calenda che fino a ieri tuonava contro tutti e tutto e diceva "mai con Di Maio", ora per qualche ipotetica poltrona fa l'accordo. E dico ipotetica poltrona perché io sono convinto che gli italiani abbiano voglia di serietà, certezze e cambiamento quindi sono assolutamente fiducioso. Non perché i sondaggi dicono che il centrodestra vincerà in tutta la Puglia, in tutto il Paese, ma perché lo sento girando tutta Italia".

La tappa di Salvini a Bari proseguirà domani, 3 agosto, con l'incontro di alcuni rappresentanti del mondo delle professioni (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati). Previsto anche, in mattinata, un incontro con i volontari del SerBari, associazione che si occupa del servizio 118, nella sede di viale Orazio Flacco.