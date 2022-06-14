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Elezioni Santeramo in Colle

Comunali 2022 Santeramo: risultati e preferenze consiglieri per le liste del candidato sindaco Maurizio Scaramuzzi

Redazione 14 giugno 2022 12:09

* Dati non ufficiali *

LISTA LE P.IVA

CICCARONE MARIA 5
DE GIORGI MONICA 0
DEMARZIO FRANCESCO 11
DISANTO GIOVANNI 41
LABARILE FRANCESCO 21
LAZAZZARA GIULIA 0
LOVECCHIO RAFFAELE 8
MAFFEO PAOLA 134
MASTROPASQUA RENZO 35
NATALE CESARE 5
PARADISO PIETRO 46
PETRELLI ANGELO 0
RELLA ROSSELLA 10
SERGIO GIUSEPPE 15
STASOLLA NICOLA 3
VAVALLE ANNA RITA 0

LISTA PARI DIGNITA'

CACCIAPAGLIA LUCREZIA 1
DIBENEDETTO TIZIANA 0
DIFONZO FRANCESCA 16
FUMARULO PAOLO GIUSEPPE 23
GELOSO VINCENZO 18
LANZOLLA GAETANO 5
LARATO DANILO 0
LATROFA LUCA 44
LOZIETIELLO ANGELA 26
NUZZOLESE ANNA 3
PANZETTA BARBARA 21
TRITTO CARMELO 17
VERRONE LAURA 4

LISTA NOI SANTERAMO

BARILE ANGELICA 0
COLAMONACO GIOVANNI 0
D'AMBROSIO DOMENICO 5
DIMAURO FILIPPO 0
EDDAKKAK ABDELLAH (DETTO ABDUL 19
GIANNELLI FRANCESCO 3
LANZOLLA VITA MARIA 0
PERRONE ALESSIA 18
PACUCCI DANIELA 0
PORFIDO ERASMO 0
TARTAGLIA GIANCARLO 2
ZILIO CATERINA 1

ELEZIONI COMUNALI SANTERAMO 2022 - I RISULTATI

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Redazione 14 giugno 2022 12:09
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