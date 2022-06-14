Comunali 2022 Santeramo: risultati e preferenze consiglieri per le liste del candidato sindaco Maurizio Scaramuzzi
* Dati non ufficiali *
LISTA LE P.IVA
|CICCARONE
|MARIA
|5
|DE GIORGI
|MONICA
|0
|DEMARZIO
|FRANCESCO
|11
|DISANTO
|GIOVANNI
|41
|LABARILE
|FRANCESCO
|21
|LAZAZZARA
|GIULIA
|0
|LOVECCHIO
|RAFFAELE
|8
|MAFFEO
|PAOLA
|134
|MASTROPASQUA
|RENZO
|35
|NATALE
|CESARE
|5
|PARADISO
|PIETRO
|46
|PETRELLI
|ANGELO
|0
|RELLA
|ROSSELLA
|10
|SERGIO
|GIUSEPPE
|15
|STASOLLA
|NICOLA
|3
|VAVALLE
|ANNA RITA
|0
LISTA PARI DIGNITA'
|CACCIAPAGLIA
|LUCREZIA
|1
|DIBENEDETTO
|TIZIANA
|0
|DIFONZO
|FRANCESCA
|16
|FUMARULO
|PAOLO GIUSEPPE
|23
|GELOSO
|VINCENZO
|18
|LANZOLLA
|GAETANO
|5
|LARATO
|DANILO
|0
|LATROFA
|LUCA
|44
|LOZIETIELLO
|ANGELA
|26
|NUZZOLESE
|ANNA
|3
|PANZETTA
|BARBARA
|21
|TRITTO
|CARMELO
|17
|VERRONE
|LAURA
|4
LISTA NOI SANTERAMO
|BARILE
|ANGELICA
|0
|COLAMONACO
|GIOVANNI
|0
|D'AMBROSIO
|DOMENICO
|5
|DIMAURO
|FILIPPO
|0
|EDDAKKAK
|ABDELLAH (DETTO ABDUL
|19
|GIANNELLI
|FRANCESCO
|3
|LANZOLLA
|VITA MARIA
|0
|PERRONE
|ALESSIA
|18
|PACUCCI
|DANIELA
|0
|PORFIDO
|ERASMO
|0
|TARTAGLIA
|GIANCARLO
|2
|ZILIO
|CATERINA
|1
ELEZIONI COMUNALI SANTERAMO 2022 - I RISULTATI