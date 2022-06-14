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Comunali 2022 Santeramo: risultati e preferenze consiglieri per le liste del candidato sindaco Michela Nocco

Redazione 14 giugno 2022 12:09

* Dati non ufficiali *

LISTA FRATELLI D'ITALIA

BARBERIO NICOLA 200
BARBETTA FORTUNELLA 12
CACCIAPAGLIA ANNA SANTA 23
CARDINALE DENISE 26
CARRETTA EMANUELA 9
CICCARONE CLARA 44
DIGREGORIO MICHELE 248
FIORENTINO ANTONELLA 17
GATTI DEBORA 349
GUARINI PAOLINO 113
LATERZA VITANGELO 183
LEONE ARMANDO 165
NUZZI ANNA 28
PASQUINO MARIA ANGELA 9
SCURO ORAZIO NICOLA ISIDORO 191
TRITTO NUNZIO GIUSEPPE 209


LISTA CIVICI PER SANTERAMO

BARBERIO GIOVANNA 36
D'ANDREA DANIELA 31
DIFONZO DOMENICO detto NICO 259
GIOVE NICOLAS 23
IAZEOLLA SIMONA MARIA GIUSEPPINA 3
LANZOLLA FRANCESCA 7
LOGROSSO FRANCESCA 22
MAFFEI RAFFAELE 297
MORGESE ROSSANA 130
PERNIOLA STEFANO 13
PETRAGALLO ANTONIA detta ANTONELLA 236
PONTRANDOLFO NICOLA 192
SIMONETTI DANIELE 161
SIRRESSI NICOLA 13
STANO MICAELA 9
TRITTO GIOVANNI 12

LISTA INNOVIAMO

SILLETTI PAOLO VITO 251
BARBERIO ROCCO 41
CAPONIO PASQUALE 116
D'AMBROSIO FRANCESCO 26
DIDONATO ISABELLA 33
DIFONZO GRAZIANA 85
KORE LILIANA 6
LABARILE GIUSEPPE 19
LASSANDRO FRANCA 92
LILLO LAURA 4
MAIULLARI DOMENICO 6
MASSARO FRANCESCA 31
MELE VITA ANNA 26
NATALE NICOLA 189
PORFIDO VALERIA 67
RICCIARDI PASQUA 28

LISTA FORZA ITALIA

ABRUSCI MARICA 13
BITETTI ANTONIO DETTO ANTONELLO 159
CACCIAPAGLIA VITO ERASMO 4
CAPONIO GRAZIA 29
CARDINALE LUCIA 6
DIFONZO ELISABETTA 77
DIGREGORIO DOMENICO 7
DI LILLO ANGELICA 16
DIMAURO NICOLE 7
DIMITRI TIZIANA 8
FIORENTINO ANNA MARIA 1
GIAMPETRUZZI MARCO 21
JAZIRI MERIEM 7
NOCCO STEFANO 78
TRITTO MARIA 10
VOLPE GIOVANNI 166

LISTA LEI

BISHQEMI DORIAN 12
CACCIAPAGLIA MARIA 37
CARDINALE GIANFRANCO 8
COLACICCO FRANCESCO 23
DELIZIA CARMELA 38
DIFONZO MARISTELLA 32
DOLCE FORTUNATA 5
FIORENTINO ANGELA 2
GALLO CATERINA 43
LANZOLLA FEDERICA 12
LOSITO FABIO 15
PERNIOLA GIUSEPPE 22
PETRAGALLO GIOVANNI 286
SACINO CARMELA 25
SERGIO ANTONIO 19
SERINO FRANCESCA 17

LISTA SANTERAMO CENTRO

BARBERIO GIUSEPPE 7
DEZIO GIUSEPPE 44
DISANTO NICOLA 45
FORESE FRANCESCO VITO 34
GIAMPETRUZZI BEATRICE SCILLA 204
LABARILE ANNA MARIA 1
LOIUDICE MARIA 1
PERNIOLA ROBERTA 8
PETRAGALLO ATTILIO 38
RICCARDI DAVIDE 4
SCHIAVARELLI ROCCO 7
SERGIO MICHELE 13
SIGARTAU VIORICA 0
SCQUICCIARINO DIEGO 1

LISTA SANTERAMO POPOLARE

CAPONIO ROCCO ANGELO 72
CORCELLI CRISTIANO 12
DIFONZO FRANCESCO 91
DIGREGORIO ANGELA 11
DISABATO ANGELO 7
FLACE ANNA ROSA 13
GIAMPETRUZZI CLAUDIO 1
GRIPPA MARGHERITA 12
MORGESE ADAMO 3
NATALE ANNA 0
NUZZOLESE CATERINA 7
SCHIAVERELLI MICHELE 1
SILLETTI MICHELE 3
TERLIZZI NUNZIA 8
TRITTO FRANCESCO 10
UNGARO FRANCESCA 7

LISTA ORGOGLIO SANTERAMO

RICA ROCCO ALESSIO 25
ANGELILLO MARTA 4
CASSANDRO FRANCESCO 0
DIFILIPPO ANTONELLA 6
BARILE ALESSANDRA 8
GERONIMO FILIPPO ANTONIO 0
NATUZZI ATTILIO 0
NINIVAGGI LEONARDO 4
D'ELIA ANGELA 0
DIMAURO DOMENICO 1
PORFIDO ANGELO 11
SCALERA SIMONE 3

LISTA AMIAMO SANTERAMO

NUZZI FRANCO VITO NICOLA 29
PERRI LAURA MARIA 15
GENA MONICA 1
FRACCALVIERI ERASMO ANTONIO 14
CASTELLANA FRANCESCO 3
NATALE ROSITA 2
LELLA ROCCO 0
GIRARDI ORLANDO 1
DIMAURO GAETANO 0
LELLA MARIA 3
PLANTAMURA GIANFRANCO 1
LABARILE ROBERTO 0

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