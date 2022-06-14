Comunali 2022 Santeramo: risultati e preferenze consiglieri per le liste del candidato sindaco Michela Nocco
* Dati non ufficiali *
LISTA FRATELLI D'ITALIA
|BARBERIO
|NICOLA
|200
|BARBETTA
|FORTUNELLA
|12
|CACCIAPAGLIA
|ANNA SANTA
|23
|CARDINALE
|DENISE
|26
|CARRETTA
|EMANUELA
|9
|CICCARONE
|CLARA
|44
|DIGREGORIO
|MICHELE
|248
|FIORENTINO
|ANTONELLA
|17
|GATTI
|DEBORA
|349
|GUARINI
|PAOLINO
|113
|LATERZA
|VITANGELO
|183
|LEONE
|ARMANDO
|165
|NUZZI
|ANNA
|28
|PASQUINO
|MARIA ANGELA
|9
|SCURO
|ORAZIO NICOLA ISIDORO
|191
|TRITTO
|NUNZIO GIUSEPPE
|209
LISTA CIVICI PER SANTERAMO
|BARBERIO
|GIOVANNA
|36
|D'ANDREA
|DANIELA
|31
|DIFONZO
|DOMENICO detto NICO
|259
|GIOVE
|NICOLAS
|23
|IAZEOLLA
|SIMONA MARIA GIUSEPPINA
|3
|LANZOLLA
|FRANCESCA
|7
|LOGROSSO
|FRANCESCA
|22
|MAFFEI
|RAFFAELE
|297
|MORGESE
|ROSSANA
|130
|PERNIOLA
|STEFANO
|13
|PETRAGALLO
|ANTONIA detta ANTONELLA
|236
|PONTRANDOLFO
|NICOLA
|192
|SIMONETTI
|DANIELE
|161
|SIRRESSI
|NICOLA
|13
|STANO
|MICAELA
|9
|TRITTO
|GIOVANNI
|12
LISTA INNOVIAMO
|SILLETTI
|PAOLO VITO
|251
|BARBERIO
|ROCCO
|41
|CAPONIO
|PASQUALE
|116
|D'AMBROSIO
|FRANCESCO
|26
|DIDONATO
|ISABELLA
|33
|DIFONZO
|GRAZIANA
|85
|KORE
|LILIANA
|6
|LABARILE
|GIUSEPPE
|19
|LASSANDRO
|FRANCA
|92
|LILLO
|LAURA
|4
|MAIULLARI
|DOMENICO
|6
|MASSARO
|FRANCESCA
|31
|MELE
|VITA ANNA
|26
|NATALE
|NICOLA
|189
|PORFIDO
|VALERIA
|67
|RICCIARDI
|PASQUA
|28
LISTA FORZA ITALIA
|ABRUSCI
|MARICA
|13
|BITETTI
|ANTONIO DETTO ANTONELLO
|159
|CACCIAPAGLIA
|VITO ERASMO
|4
|CAPONIO
|GRAZIA
|29
|CARDINALE
|LUCIA
|6
|DIFONZO
|ELISABETTA
|77
|DIGREGORIO
|DOMENICO
|7
|DI LILLO
|ANGELICA
|16
|DIMAURO
|NICOLE
|7
|DIMITRI
|TIZIANA
|8
|FIORENTINO
|ANNA MARIA
|1
|GIAMPETRUZZI
|MARCO
|21
|JAZIRI
|MERIEM
|7
|NOCCO
|STEFANO
|78
|TRITTO
|MARIA
|10
|VOLPE
|GIOVANNI
|166
LISTA LEI
|BISHQEMI
|DORIAN
|12
|CACCIAPAGLIA
|MARIA
|37
|CARDINALE
|GIANFRANCO
|8
|COLACICCO
|FRANCESCO
|23
|DELIZIA
|CARMELA
|38
|DIFONZO
|MARISTELLA
|32
|DOLCE
|FORTUNATA
|5
|FIORENTINO
|ANGELA
|2
|GALLO
|CATERINA
|43
|LANZOLLA
|FEDERICA
|12
|LOSITO
|FABIO
|15
|PERNIOLA
|GIUSEPPE
|22
|PETRAGALLO
|GIOVANNI
|286
|SACINO
|CARMELA
|25
|SERGIO
|ANTONIO
|19
|SERINO
|FRANCESCA
|17
LISTA SANTERAMO CENTRO
|BARBERIO
|GIUSEPPE
|7
|DEZIO
|GIUSEPPE
|44
|DISANTO
|NICOLA
|45
|FORESE
|FRANCESCO VITO
|34
|GIAMPETRUZZI
|BEATRICE SCILLA
|204
|LABARILE
|ANNA MARIA
|1
|LOIUDICE
|MARIA
|1
|PERNIOLA
|ROBERTA
|8
|PETRAGALLO
|ATTILIO
|38
|RICCARDI
|DAVIDE
|4
|SCHIAVARELLI
|ROCCO
|7
|SERGIO
|MICHELE
|13
|SIGARTAU
|VIORICA
|0
|SCQUICCIARINO
|DIEGO
|1
LISTA SANTERAMO POPOLARE
|CAPONIO
|ROCCO ANGELO
|72
|CORCELLI
|CRISTIANO
|12
|DIFONZO
|FRANCESCO
|91
|DIGREGORIO
|ANGELA
|11
|DISABATO
|ANGELO
|7
|FLACE
|ANNA ROSA
|13
|GIAMPETRUZZI
|CLAUDIO
|1
|GRIPPA
|MARGHERITA
|12
|MORGESE
|ADAMO
|3
|NATALE
|ANNA
|0
|NUZZOLESE
|CATERINA
|7
|SCHIAVERELLI
|MICHELE
|1
|SILLETTI
|MICHELE
|3
|TERLIZZI
|NUNZIA
|8
|TRITTO
|FRANCESCO
|10
|UNGARO
|FRANCESCA
|7
LISTA ORGOGLIO SANTERAMO
|RICA
|ROCCO ALESSIO
|25
|ANGELILLO
|MARTA
|4
|CASSANDRO
|FRANCESCO
|0
|DIFILIPPO
|ANTONELLA
|6
|BARILE
|ALESSANDRA
|8
|GERONIMO
|FILIPPO ANTONIO
|0
|NATUZZI
|ATTILIO
|0
|NINIVAGGI
|LEONARDO
|4
|D'ELIA
|ANGELA
|0
|DIMAURO
|DOMENICO
|1
|PORFIDO
|ANGELO
|11
|SCALERA
|SIMONE
|3
LISTA AMIAMO SANTERAMO
|NUZZI
|FRANCO VITO NICOLA
|29
|PERRI
|LAURA MARIA
|15
|GENA
|MONICA
|1
|FRACCALVIERI
|ERASMO ANTONIO
|14
|CASTELLANA
|FRANCESCO
|3
|NATALE
|ROSITA
|2
|LELLA
|ROCCO
|0
|GIRARDI
|ORLANDO
|1
|DIMAURO
|GAETANO
|0
|LELLA
|MARIA
|3
|PLANTAMURA
|GIANFRANCO
|1
|LABARILE
|ROBERTO
|0
ELEZIONI COMUNALI SANTERAMO 2022 - I RISULTATI