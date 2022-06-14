Comunali 2022 Santeramo: risultati e preferenze consiglieri per le liste del candidato sindaco Michele D'Ambrosio
* Dati non ufficiali *
LISTA PER IL SERENO
|BELLADONNA
|TERESA
|23
|CARDINALE
|ROCCO
|89
|CARRASSO
|PALMIRO
|45
|CRISTALLO
|DOMENICO
|17
|DIFONZO
|DAVIDE
|39
|DITOMA
|GABRIELE
|72
|FORESE
|MARILINA
|121
|GIAMPETRUZZI
|ISABELLA
|48
|LELLA
|DOMENICA
|20
|MAGLI
|MICHELE
|114
|MASSARO
|MARICA
|27
|MUSCI
|MICHELE
|27
|NATUZZI
|GIUSEPPE
|119
|NOCCO
|MARIA
|25
|PORFIDO
|PIERLUCA
|93
|SETTE
|MICHELE
|8
LISTA SINISTRA RIFORMISTA
|LABARILE
|RAFFELE
|31
|SAMPAOLO
|FABIO ERASMO
|44
|BOTTALICO
|CHRISTINA
|39
|PERNIOLA
|MICHELANGELO
|78
|BARBERIO
|ROCCO
|10
|CECCA
|GIORGIA
|107
|MUSCI
|PIERGIORGIO
|175
|MASI
|VITO
|30
|BONGOLLINO
|CINZIA
|58
|SACCOMANDI
|GIUSEPPINA
|3
|LABARILE
|VITA
|6
|LELLA
|TOMMASO
|8
|CRUPI
|GIORGIO
|2
|STASI
|TAMARA
|1
|PERNIOLA
|ANNA
|1
|BOSCO
|ANDREA
|183
LISTA AZIONE
|CIANCIOTTI
|GIOVANNI VITO
|52
|ACITO
|ANNA RITA
|28
|DISANTO
|GIUSEPPE
|55
|STANO
|GIOVANNI
|7
|DITOMA
|FRANCESCO
|44
|NATUZZI
|LUCIANA
|78
|DEBERNARDIS
|MARIANTONIETTA
|4
|FHIRINA
|ANISSA
|17
|LORUSSO
|CESARIA
|11
|CACCIAPAGLIA
|MARIA NUNZIA detta TINA
|60
|GIRARDI
|PIETRO MARIA detto PIERO
|77
|LEO
|GIUSEPPE CLAUDIO
|89
|CACCIAPAGLIA
|ERASMO
|23
|COFANO
|GIANVITO
|10
|LASSANDRO
|GIOVANNA
|14
LISTA SANTERAMO GIUSTA
|BITETTI
|ROCCANGELO
|30
|DE MARINIS
|ANTONIA MARIA
|8
|GIRASOLI
|VITO MICHELE
|20
|MONTENEGRO
|MARIACHIARA
|9
|MUSCI
|DAMIANO
|2
|NATUZZI
|ANGELA
|2
|NUZZI
|MARGHERITA
|19
|PERNIOLA
|ERASMO ANGELO AUGUTO
|16
|REGOLO
|PIETRO
|8
|SCHIAVARELLI
|GIUSEPPINA
|0
|SILLETTI
|ISABELLA
|9
|SOLAZZO
|MARGHERITA
|1
|TRITTO
|FRANCESCO
|10
ELEZIONI COMUNALI SANTERAMO 2022 - I RISULTATI