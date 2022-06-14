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Elezioni Santeramo in Colle

Comunali 2022 Santeramo: risultati e preferenze consiglieri per le liste del candidato sindaco Michele D'Ambrosio

Redazione 14 giugno 2022 12:15

* Dati non ufficiali *

LISTA PER IL SERENO

BELLADONNA TERESA 23
CARDINALE ROCCO 89
CARRASSO PALMIRO 45
CRISTALLO DOMENICO 17
DIFONZO DAVIDE 39
DITOMA GABRIELE 72
FORESE MARILINA 121
GIAMPETRUZZI ISABELLA 48
LELLA DOMENICA 20
MAGLI MICHELE 114
MASSARO MARICA 27
MUSCI MICHELE 27
NATUZZI GIUSEPPE 119
NOCCO MARIA 25
PORFIDO PIERLUCA 93
SETTE MICHELE 8

LISTA SINISTRA RIFORMISTA

LABARILE RAFFELE 31
SAMPAOLO FABIO ERASMO 44
BOTTALICO CHRISTINA 39
PERNIOLA MICHELANGELO 78
BARBERIO ROCCO 10
CECCA GIORGIA 107
MUSCI PIERGIORGIO 175
MASI VITO 30
BONGOLLINO CINZIA 58
SACCOMANDI GIUSEPPINA 3
LABARILE VITA 6
LELLA TOMMASO 8
CRUPI GIORGIO 2
STASI TAMARA 1
PERNIOLA ANNA 1
BOSCO ANDREA 183

LISTA AZIONE

CIANCIOTTI GIOVANNI VITO 52
ACITO ANNA RITA 28
DISANTO GIUSEPPE 55
STANO GIOVANNI 7
DITOMA FRANCESCO 44
NATUZZI LUCIANA 78
DEBERNARDIS MARIANTONIETTA 4
FHIRINA ANISSA 17
LORUSSO CESARIA 11
CACCIAPAGLIA MARIA NUNZIA detta TINA 60
GIRARDI PIETRO MARIA detto PIERO 77
LEO GIUSEPPE CLAUDIO 89
CACCIAPAGLIA ERASMO 23
COFANO GIANVITO 10
LASSANDRO GIOVANNA 14

LISTA SANTERAMO GIUSTA

BITETTI ROCCANGELO 30
DE MARINIS ANTONIA MARIA 8
GIRASOLI VITO MICHELE 20
MONTENEGRO MARIACHIARA 9
MUSCI DAMIANO 2
NATUZZI ANGELA 2
NUZZI MARGHERITA 19
PERNIOLA ERASMO ANGELO AUGUTO 16
REGOLO PIETRO 8
SCHIAVARELLI GIUSEPPINA 0
SILLETTI ISABELLA 9
SOLAZZO MARGHERITA 1
TRITTO FRANCESCO 10

ELEZIONI COMUNALI SANTERAMO 2022 - I RISULTATI

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Redazione 14 giugno 2022 12:15
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