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Elezioni Santeramo in Colle

Comunali 2022 Santeramo: risultati e preferenze consiglieri per le liste del candidato sindaco Vincenzo Casone

Redazione 14 giugno 2022 12:08

* Dati non ufficiali *

LISTA POPOLARI CON CASONE SINDACO

GIOVE ADDOLORATA (DETTA DORIANA) 477
SOLIMENA RICCARDA ANNA (DETTA ADA) 310
GIANNINI SERAFINO AUGUSTO 119
LANZOLLA NICOLA 184
DIFONZO GRAZIA 8
FUMARULO GIUSEPPINA (DETTA PINA) 25
MOLINARI MARISA 30
MASSARO FRANCESCO 44
SCHIAVARELLI FABIO NUNZIO 145
DE SIMONE DONATO 23
COLACICCO GIUSEPPE 21
BENEDETTO ANGELA (DETTA ANGELICA) 15
DIFONZO STEFANO 31
DIMAURO NICOLA 27
DISANTO MARCELLO 19
PUTIGNANO GIOVANNI VITO NITTI 39

LISTA CON

DIGREGORIO NUNZIO (DETTO ZEVERINO) 621
SANTORO GIUSEPPE PAOLO TERENZIO (DETTO ZIOPINO) 177
BARBERIO STEFANIA 5
CAPONIO FABRIZIO FELICE NUNZIO 16
CLEMENTE DAMIANO 11
DINARDO GIUSEPPINA 15
DIMITA MICHELE 8
LOBEFARO PAOLO 50
SCHIAVARELLI ANTONIETTA (DETTA ANTONELLA) 6
MAIULLARI ROSSELLA 47
PUTIGNANO ANNALISA 23
LELLA ROSSANA 77
RASPATELLA MARIA 20
TURCO GIOVANNA 12
PAULANGELO ERNESTO 21
PERNIOLA MARIADOMENICA (DETTA MEGGIE) 25

LISTA PARTITO DEMOCRATICO

FIORENTINO DONATO 161
CAPONIO FRANCESCO 1
CARDINALE GIUSEPPINA (DETTA GIUSI) 18
CECCA GABRILE 186
D'AMBROSIO ANTONELLA 17
DIMAURO GAETANO DANILO 5
GATTI ANGELICA 7
LARATO CAMILLO NICOLA GIULIO 298
LELLA ALESSANDRA 7
LOSITO CARMELA (DETTA CARMELA) 77
PONTRANDOLFO NADIA 72
PORFIDO ROCCO 1
SCATTAGLIA MARIA GIUSEPPA VITA N. 54
STANO RAFFAELE BENITO 34
TRITTO FRANCESCO PAOLO 187
VICENTI DOMENICO 0

LISTA SENSO CIVICO PER SANTERAMO

CAPONIO MICHELE 129
LATERZA LUCIA VITA 46
LOSITO ISABELLA 109
LOVECCHIO NICOLA 167
CECCA RAFFAELE (DETTO RAFFAELE) 9
BERLOCO MARIA (DETTA MARIA GRAZIA) 5
D'AMBROSIO FELICIANO 11
DIMARTINO GAETANO (DETTO NINO) 59
DISTANTE GAETANO VITO 14
PACE PAOLA 4
STASOLLA RAFFAELE 0
STANO STEFANO 9
PAULANGELO RAFFAELLA 15
GERMINARIO LEONARDO VITO ERASMO (DETTO DINO) 24
SILLETTI CANDIDA 11
DIVELLA CARLO 11

LISTA NOI DI CENTRO

LOBEFARO FRANCESCO VITO (DETTO CICCIO) 173
NINIVAGGI ROSSANA 6
PACCIONE ANNA (DETTA ANITA) 35
BERARDI LUIGIA 3
ZACCARIA LUCIANO PASQUALE 6
TERLIZZI ORONZO (DETTO ENZO) 7
LELLA FLAVIO 3
COLACICCO STEFANO 0
DISANTO MARIA GIUSEPPA 0
NOVIELLI ANGELA 3
LELLA ANTONIANO 9
PONTRANDOLFO MIRIANA 2
PLANTAMURA MARIO 6
COLAMONACO ANTONIO VITO 3
NUZZI GIUSEPPE 16
BITETTI SANTE 6

ELEZIONI COMUNALI SANTERAMO 2022 - I RISULTATI

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Redazione 14 giugno 2022 12:08
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