Comunali 2022 Santeramo: risultati e preferenze consiglieri per le liste del candidato sindaco Vincenzo Casone
* Dati non ufficiali *
LISTA POPOLARI CON CASONE SINDACO
|GIOVE
|ADDOLORATA (DETTA DORIANA)
|477
|SOLIMENA
|RICCARDA ANNA (DETTA ADA)
|310
|GIANNINI
|SERAFINO AUGUSTO
|119
|LANZOLLA
|NICOLA
|184
|DIFONZO
|GRAZIA
|8
|FUMARULO
|GIUSEPPINA (DETTA PINA)
|25
|MOLINARI
|MARISA
|30
|MASSARO
|FRANCESCO
|44
|SCHIAVARELLI
|FABIO NUNZIO
|145
|DE SIMONE
|DONATO
|23
|COLACICCO
|GIUSEPPE
|21
|BENEDETTO
|ANGELA (DETTA ANGELICA)
|15
|DIFONZO
|STEFANO
|31
|DIMAURO
|NICOLA
|27
|DISANTO
|MARCELLO
|19
|PUTIGNANO
|GIOVANNI VITO NITTI
|39
LISTA CON
|DIGREGORIO
|NUNZIO (DETTO ZEVERINO)
|621
|SANTORO
|GIUSEPPE PAOLO TERENZIO (DETTO ZIOPINO)
|177
|BARBERIO
|STEFANIA
|5
|CAPONIO
|FABRIZIO FELICE NUNZIO
|16
|CLEMENTE
|DAMIANO
|11
|DINARDO
|GIUSEPPINA
|15
|DIMITA
|MICHELE
|8
|LOBEFARO
|PAOLO
|50
|SCHIAVARELLI
|ANTONIETTA (DETTA ANTONELLA)
|6
|MAIULLARI
|ROSSELLA
|47
|PUTIGNANO
|ANNALISA
|23
|LELLA
|ROSSANA
|77
|RASPATELLA
|MARIA
|20
|TURCO
|GIOVANNA
|12
|PAULANGELO
|ERNESTO
|21
|PERNIOLA
|MARIADOMENICA (DETTA MEGGIE)
|25
LISTA PARTITO DEMOCRATICO
|FIORENTINO
|DONATO
|161
|CAPONIO
|FRANCESCO
|1
|CARDINALE
|GIUSEPPINA (DETTA GIUSI)
|18
|CECCA
|GABRILE
|186
|D'AMBROSIO
|ANTONELLA
|17
|DIMAURO
|GAETANO DANILO
|5
|GATTI
|ANGELICA
|7
|LARATO
|CAMILLO NICOLA GIULIO
|298
|LELLA
|ALESSANDRA
|7
|LOSITO
|CARMELA (DETTA CARMELA)
|77
|PONTRANDOLFO
|NADIA
|72
|PORFIDO
|ROCCO
|1
|SCATTAGLIA
|MARIA GIUSEPPA VITA N.
|54
|STANO
|RAFFAELE BENITO
|34
|TRITTO
|FRANCESCO PAOLO
|187
|VICENTI
|DOMENICO
|0
LISTA SENSO CIVICO PER SANTERAMO
|CAPONIO
|MICHELE
|129
|LATERZA
|LUCIA VITA
|46
|LOSITO
|ISABELLA
|109
|LOVECCHIO
|NICOLA
|167
|CECCA
|RAFFAELE (DETTO RAFFAELE)
|9
|BERLOCO
|MARIA (DETTA MARIA GRAZIA)
|5
|D'AMBROSIO
|FELICIANO
|11
|DIMARTINO
|GAETANO (DETTO NINO)
|59
|DISTANTE
|GAETANO VITO
|14
|PACE
|PAOLA
|4
|STASOLLA
|RAFFAELE
|0
|STANO
|STEFANO
|9
|PAULANGELO
|RAFFAELLA
|15
|GERMINARIO
|LEONARDO VITO ERASMO (DETTO DINO)
|24
|SILLETTI
|CANDIDA
|11
|DIVELLA
|CARLO
|11
LISTA NOI DI CENTRO
|LOBEFARO
|FRANCESCO VITO (DETTO CICCIO)
|173
|NINIVAGGI
|ROSSANA
|6
|PACCIONE
|ANNA (DETTA ANITA)
|35
|BERARDI
|LUIGIA
|3
|ZACCARIA
|LUCIANO PASQUALE
|6
|TERLIZZI
|ORONZO (DETTO ENZO)
|7
|LELLA
|FLAVIO
|3
|COLACICCO
|STEFANO
|0
|DISANTO
|MARIA GIUSEPPA
|0
|NOVIELLI
|ANGELA
|3
|LELLA
|ANTONIANO
|9
|PONTRANDOLFO
|MIRIANA
|2
|PLANTAMURA
|MARIO
|6
|COLAMONACO
|ANTONIO VITO
|3
|NUZZI
|GIUSEPPE
|16
|BITETTI
|SANTE
|6