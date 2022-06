Approvata la delibera con i nuovi costi della Tari, aumenti medi dall'1 al 15%. In aula la protesta delle opposizioni

E' stata approvata in Consiglio comunale con il voto favorevole delle Maggioranza (25 voti) e l'opposizione di centrodestra, M5S e parte del Misto la delibera della manovra tributaria 2022/2024 che contiene anche le nuove tariffe della Tari per la città di Bari. Un provvedimento che porterà, secondo simulazioni, aumenti generalizzati per i cittadini, in particolare con una forbice che va dall’1% (pari a 1,20 euro) per i nuclei composti da una sola persona, al 14% (63,51 euro) per i nuclei composti da sei persone per una abitazione tipo di 100 mq.

In aula è scoppiata la protesta delle opposizioni che hanno esposto cartelli in segno di disapprovazione verso la delibera che stamane aveva abuto parere favorevole (non vincolante) dalla Commissione Bilancio,. A spiegare le ragioni dell'aumento è il sindaco Antonio Decaro intervenuto in aula Dalfino: "Da un lato si riduce il costo dell'Amiu ma, allo stesso tempo aumentano le tariffe perchè non ci sono più due risorse esterne. Una è quella riguardante il Covid data per due anni di seguito dal Governo per abbassare la Tari ad aziende e famiglie. L'altra tipologia è quella messa dal Comune per l'avvio del porta a porta. Adesso non possiamo più immettere queste risorse perchè questo tipo di raccolta è ormai avviato. I rialzi del costo dell'energia, inoltre, non ci danno la possibilità di abbassare i costi e forse, nei prossimi mesi, dovremo fare anche un riequilibrio di bilancio. In più, poiché il Piano Economico Finanziario è validato da Arera (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente), possiamo solo agire attraverso alcune agevolazioni".

Critiche sono arrivate dal centrodestra e non solo: "Aumentano del 15% le aliquote Tari, in un momento in cui la soglia di povertà delle famiglie si sta allargando. Benzina, beni di prima necessità e adesso anche questa tassa. Vi è anche un aumento in proporzione al numero dei figli. In questo modo dà una mano ulteriore alla denatalità. Anzichè premiare chi fa più figli accade il contrario". Quest'ultimo concetto è stato rimarcato anche dal vicepresidente del Consiglio comunale, Fabio Romito (Lega): "Per i baresi le tasche sono sempre più vuote. Perchè a parità di grandezza di città paghiamo il 42% rispetto a comuni simili? La realtà è che abbiamo un sistema di gestione che non funziona, con il porta a porta che contribuisce ad aumentare, di fatto, le tariffe".

Giudizio negativo anche dal M5S: "Oggi non è un buongiorno per chi amministra Bari - afferma il consigliere Italo Carelli -. Ogni volta che si mettono le mani nelle tasche dei cittadini non è un buon giorno. L'aumento delle tariffe della Tari non è solo ingiusto dal punto di vista sociale perché colpisce cittadini e imprese locali già vessati da altri aumenti di costi e di servizi, ma anche perché non è giustificato da un servizio di gestione dei rifiuti scadente e fallimentare. Ognuno di noi deve assumersi le proprie responsabilità, devono farlo i baresi dimostrando di tenere al decoro urbano della nostra splendida città, ma prima ancora deve farlo chi ci amministra dando l'esempio e non esclusivamente imponendo in maniera ottusa le proprie regole. In confronto all'anno precedente - ritiene Carelli - rischiamo di pagare anche un 40% in più delle tariffe perchè verranno meno sia i fondi governativi che quelli del Comune".