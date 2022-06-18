Comunali 2022 Terlizzi: risultati e preferenze consiglieri per le liste del candidato sindaco Michelangelo De Chirico
* Dati non ufficiali *
LISTA TERLIZZI CON MICHELANGELO
DE CHIRICO ANGELA 472
MINUTILLO GAETANO 302
VALLARELLI PASQUALE 293
DE SARIO GIUSEPPE 235
GRASSI LUIGIA 212
PALMIOTTO NUNZIO 205
DE CHIRICO STEFANIA 189
DE MANNA GIOVANNA 186
MASTROPASQUA MICHELE 186
MALERBA GAETANO 168
MORRONE NICOLO' 168
DE SARIO IRENE 144
MALERBA ANNA 118
ZERO GIUSEPPE 77
ALTAMURA ELENA 25
CUOCCI NUNZIA 24
LISTA LA CORRENTE
AZZOLLINI DONATELLA 537
VOLPE GIUSEPPE 499
CHIAPPERINI ANTONIO 296
VOLPE GIACOMO 193
DE LEO ROSANNA 161
DE NICOLO LOREDANA 105
CATALDI ANNA 75
D'ANIELLO NICOLA 67
CARLUCCI ROCCO MARCO 52
TRICARICO FRANCESCO 49
ZERO GAETANA 48
BERARDI CECILIA 40
CHIAPPARINO ROSSELLA 31
VENETO FRANCESCO 31
DAMMACCO CLAUDIA FRANCESCA 30
VISAGGI MARILISA 17
LISTA MOVIMENTO CINQUE STELLE
ARZILLO GIUSEPPE 102
SCAGLIOLA GIUSEPPE 62
MARIA ZANNI 57
CASAMASSIMA ANGELAMARIA 41
ADESSI FILIPPO 23
PARISI GIOACCHINO 22
PALMIERI ROSARIA 21
MURGOLO GABRIELE 9
DE LEO ANTONELLA 8
PORFILIO RAFFAELE 7
DE CHIRICO DANIELE 5
ANDREAZZA GIULIANO 2
KORRIKU NIRDA 2
LEPENNE MARIA 0
LISTA PARTITO DEMOCRATICO
SIGRISI GIAMPAOLO 1.320
PAGANO ROSA 1.156
POLLIO BERARDINO 664
BARILE FRANCESCO 571
FORTUNATO EMILIANA 507
IPPOLITO ALESSIA 486
CHIAPPERINI ALESSANDRO 458
GRASSI MICHELE 413
MINAFRA MARIA 331
DE NICOLO GIUSEPPINA 312
MALERBA ANTONIO 193
ANGARANO SIMONE 123
SIRAGUSA ANGELA 110
BERNARDI ANGELA 77
LA TEGOLA GIANCARLO 25
AVELLA FRANCESCO 19
LISTA CITTA' CIVILE
DANIELA ZAPPATORE 445
VOLPE MICHELE 319
BARILE FRANCESCO PAOLO 198
RUTIGLIANI ORNELLA 196
D'AMATO VITO 162
LUSITO ROBERTO 135
CAGNETTA MICHELE 124
CIPRIANI NICOLO' 116
SALDARELLI PASQUALE 74
DE PALO CONCETTA 56
RUTIGLIANO FRANCESCO 45
SALIERNO MARIA 30
CAPUTI ANGELO 29
DE LUCIA ROSANNA 21
TEDESCHI GIUSEPPINA 8
MASTRORILLI MICHELE 3
LISTA LIBERI E INDIPENDENTI-ITALIA VIVA
MELE GIOVANNI 162
GESMUNDO TOMMASO 139
TEMPESTA ROSSELLA 111
BISCEGLIA VITO 78
CALO' ISABELLA 70
COLASANTO FELICE 60
TEMPESTA DAMIANO 53
MININNI MIRIANA 43
VINO VALERIA 25
CIPRIANI FRANCESCO 13
PAPARELLA NOEMI VINCENZA 12
FICCO MICHELE 11
GARGANO DOMENICO 6
SORICE PAOLO 6
CHIAPPARINO MARIKA 3
ANGARANO VALENTINO 2
LISTA TERLIZZI DEMOCRATICA
GRIECO NICOLETTA 22
GURI LIZE 19
PAGANO VINCENZO 19
TEDESCHI FRANCESCO 17
LA TEGOLA LUCIANA 16
ANGARANO MICHELE 13
D'INTRONO ANTONIO 10
MALERBA ROSA 10
ED-DRISSI ABDELKRIM 8
FIORE SALVATORE 8
GUASTAMACCHIA PASQUALE 5
TEMPESTA FABIO 4
ALTAMURA MARIAROSANNA 3
CATALANO CLAUDIA 1
RUBINI GIUSEPPE 1
ZAZA FILIPPO 1