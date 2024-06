Rilascio, duplicato e rinnovo della tessera elettorale: aperture straordinarie di uffici e delegazioni comunali

Sabato 8 dalle 15 alle 23, e domenica 9 giugno dalle 7 alle 23 si vota per le elezioni Europee e, a Bari, anche per le Comunali. Per agevolare i cittadini che abbiano necessità di ottenere la tessera elettorale, o di rinnovarla o chiedere un duplicato, la Ripartizione Servizi demografici, elettorali e statistici ha disposto delle aperture straordinarie a partire da oggi.

I cittadini potranno recarsi presso: Ufficio elettorale (corso Vittorio Veneto 4); delegazione Carrassi - San Pasquale (via Luigi Pinto 3); delegazione Carbonara - Ceglie - Loseto (via Geremia d'Erasmo 3); delegazione San Paolo (via Vincenzo Ricchioni 1); delegazione Santo Spirito (via Fiume 8); delegazione Japigia (via Paolo Aquilino 1); delegazione Torre a Mare (via Monte Sei Busi 2); delegazione Palese (viale Gino Priolo 11).

Gli uffici saranno aperti nei seguenti giorni e orari: oggi, venerdì 7 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 18.00; sabato 8 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 23.00; domenica 9 giugno, dalle ore 7.00 alle ore 23.00.



Si ricorda, inoltre, che i cittadini che hanno ricevuto l'invito a ritirare la tessera elettorale devono recarsi esclusivamente presso l’ufficio elettorale in corso Vittorio Veneto 4.