La segretaria Pd Elly Schlein a Bari tra programmi e futuro: "Pronti a collaborare con chi è alternativo alla Destra"

"Noi siamo aperti a lavorare per costruire progetti che siano in grado di garantire buon governo ai territori e siamo aperti a lavorare su questo con tutte le forze alternative a questa destra". Ad affermarlo è Elly Schlein, segretaria nazionale del Partito Democratico, intervenuta a margine di due tavole rotonde su 'Pnrr' e 'autonomia differenziata' organizzate a Bari, in un hotel cittadino. Lo riporta l'AdnKronos. All'appuntamento hanno preso parte i vertici locali del Pd (tra gli altri anche il sindaco di Bari Antonio Decaro e il segretario pugliese Dem, Domenico De Santis) nonché del sindacato, tra cui la Cgil Puglia.

"Stiamo lavorando - rimarca Schlein - con i territori per capire come il Partito democratico possa fornire tutte le sue competenze, le sue figure solide, la sua passione per il buon governo, come buon governo è, è stato e continuerà a essere, speriamo, quello di questa terra, di questa regione con i risultati importanti che ha portato avanti a partire dalla capacità di impiego dei fondi strutturali europei, garantendo in questo modo investimenti, formazione, la creazione di posti di lavoro e di buona impresa".

Sul futuro dei programmi e delle alleanze del Pd, Schlein ha poi aggiunto: "Abbiamo un modello di buon governo su cui vogliamo continuare a lavorare. Non ci sentiamo autosufficienti e su questo vogliamo costruire coalizioni larghe con tutte le forze politiche sociali, civiche che vogliono costruire l'alternativa a questa destra".

La segretaria Pd è poi intervenuta sull'emergenza migranti: "Il dramma di questi giorni a Lampedusa - dice ancora Schlein - dimostra il fallimento totale delle politiche della destra che ha messo la firma su tutte le politiche che hanno prodotto l'incapacità di gestire questo fenomeno. A partire dal fatto che non hanno mai battagliato in Europa per una condivisione dell'accoglienza tra tutti i Paesi. Spero che Giorgia Meloni oggi parli di questo con la Commissione Europea. Perché noi abbiamo fatto una battaglia per superare quelle regole che bloccano i richiedenti asilo nel primo paese d'approdo, spesso l'Italia naturalmente. Loro non l'hanno mai fatta questa battaglia perché non hanno il coraggio di dire ai loro alleati nazionalisti che bisogna condividere le responsabilità, che serve la solidarietà europea, che non si possono volere soltanto i benefici di far parte dell'Unione europea se non si condividono le responsabilità che ne derivano" ha concluso Elly Schlein.