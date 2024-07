Trasporto notturno a Bari, l'odissea dei turisti per arrivare in città: "Servono più taxi e bus in aeroporto"

"I taxi sono pochi e in attesa della tanto auspicata liberalizzazione delle licenze, anche a Bari, specie nelle ore notturne non ci sono altri mezzi per spostarsi dall’aeroporto di Palese. Recenti sono le foto di code di turisti che invano attendono ore prima dell'arrivo di qualche taxi. La metropolitana che collega l’aeroporto alla stazione Centrale effettua la sua ultima corsa alle 23.36, mentre il bus navetta chiude il servizio giornaliero con due corse l'ultima pochi minuti dopo la mezzanotte. Chi arriva dopo la mezzanotte, magari per ritardi dei voli, rischia di rimanere a piedi". Lo scrive, in una nota, il segretario cittadino di +Europa, Claudio Altini.

"A Bari vi è un grosso problema con lo sviluppo turistico che la città vuole avere. Ancora confusionario e senza un'identità precisa, con tanti problemi e disservizi - sottolinea Altini - Siamo certi che il nuovo Sindaco Vito Leccese saprà affrontare insieme alla Giunta e al Consiglio comunale questa importante sfida, nel modo migliore possibile. Però, abbiamo un problema da risolvere nell'immediato: licenze taxi e trasporti notturni".

I rappresentanti locali di +Europa formulano proposte al neo sindaco per risolvere il problema legato al trasporto notturno. "Chiediamo al sindaco due punti abbastanza semplici e risolutori - spiega il segretari cittadino del partito -

L'aumento di concessioni per le licenze taxi, la stipula di un accordo con Ferrotranviaria e Amtab affinché possano entrambe aumentare le corse dopo la mezzanotte. Noi saremo al suo fianco, in questa importante sfida per lo sviluppo della nostra città".