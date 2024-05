Emiliano convocato in Commissione Antimafia, Gasparri: "È troppo impegnato? Andremo noi a Bari"

"Capisco anche che di fronte a un colosso della magistratura, della politica, del buon governo e della sana amministrazione si debbano fare dei passi indietro. Ripropongo di ribaltare le questioni e di cambiare la procedura. Andiamo noi a Bari ed ascoltiamo Emiliano nella casa della sorella del boss. In un ambiente familiare si sentirà più protetto e finalmente ci potrà incontrare". Sono queste le parole ironiche il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, ha commentato le difficoltà a stabilire una data per l'audizione in Commissione antimafia del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

"Credo che Emiliano abbia molti impegni - ha sottolineato con vena sarcastica Gasparri, nelle parole riportate da Askanews - Un giorno va a trovare la sorella del boss, un altro giorno fa un comizio con un prete che dice che Piantedosi è un criminale, un altro giorno deve ascoltare le notizie sui propri collaboratori che così si dimettono prima di essere arrestati e così via. Insomma Emiliano ha troppo da fare per perdere tempo con la Commissione Antimafia. Ripropongo di ribaltare le questioni e di cambiare la procedura. Andiamo noi a Bari ed ascoltiamo Emiliano nella casa della sorella del boss. In un ambiente familiare si sentirà più protetto e finalmente ci potrà incontrare".