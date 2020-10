"Servono misure severe ovunque in Italia": anche Emiliano segue la 'via De Luca' e non esclude il lockdown

"Servono misure severe ovunque in Italia prima che i nostri ospedali siano sopraffatti. I numeri dei contagiati sono troppo alti e serve diminuirli rallentando la circolazione delle persone. Si deve uscire di casa solo per lavorare, istruirsi o per altre gravi necessità". Il governatore della Regione Puglia, annuncia in un'intervista in diretta televisiva la sua volontà di seguire l'esempio del collega campano Vincenzo De Luca e applicare la quarantena anche in Puglia.

"La nostra vita sociale e familiare deve essere prudentissima - spiega Emiliano nel post social in cui lo annuncia - Si può accettare qualche rischio in più solo per garantire la sopravvivenza economica a tutti". Un pensiero anche agli esercenti, fortemente danneggiate dal lockdown imposto dal Governo a marzo: "Se si colpiscono attivitá economiche la regola deve essere che la sopravvivenza di quelle famiglie va garantita da tutti quelli che continuano a lavorare e a produrre reddito. Dobbiamo uscirne con unità, solidarietà e attenzione" conclude.