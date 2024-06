La carica dei 6 pugliesi all'Europarlamento: i nomi degli eletti. Decaro e Picaro da Bari a Bruxelles

Bari e la Puglia saranno rappresentati nel Parlamento Europeo da 6 deputati: è l'esito delle Elezioni dell'8 e del 9 giugno che hanno designato il nuovo emiciclo comunitario. Al top delle preferenze il sindaco uscente di Bari, Antonio Decaro, che ha fatto il pieno di voti con circa 495mila suffragi nella Circoscrizione Italia Meridionale (Puglia, Campania, Abruzzo, Molise, Basilicata e Calabria) trainando anche il Partito Democratico al primo posto nel Sud. Nel capoluogo pugliese il quasi ormai ex primo cittadino ha ottenuto 59mila voti - TUTTI I DATI DELLE EUROPEE

L'altro europarlamentare barese sarà il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Michele Picaro. Per l'esponente meloniano già consigliere comunale di Bari, oltre 52mila preferenze, di cui quasi 6mila a Bari città.

Tra gli eletti pugliesi anche il consigliere regionale della Bat per Fratelli d'Italia, Francesco Ventola, e la collega di partito, nonché docente dell'Università di Bari, Chiara Maria Gemma. L'onorevole salentina ottiene la conferma per altri 5 anni a Bruxelles. Per il Movimento Cinque Stelle, invece, andranno in Europa il foggiano Mario Furore (europarlamentare uscente) e la brindisina Valentina Palmisano.