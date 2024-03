Pd, l'annuncio di Schlein: "Alle Europee candidiamo Decaro"

Antonio Decaro sarà candidato per il Pd alle prossime elezioni europee di giugno. L'annuncio arriva dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, nel corso della trasmissione di La7, 'Di Martedì'.

"Stiamo costruendo le liste, una squadra che metta insieme un'apertura verso la società civile - ha detto Schlein , come riporta l'AdnKronos - Accanto a questo le più solide figure del Pd. Abbiamo chiesto a Lucia Annunziata di guidare la lista del Pd al sud, non solo perché è una figura di grande valore per il lavoro che ha fatto da giornalista per tanti anni, ma soprattutto perché ha una grandissima conoscenza della politica estera internazionale". "Il numero due sarà uno dei più bravi sindaci d'Italia, sto parlando di Antonio Decaro".

Schlein è intervenuta anche in merito alle recenti polemiche scaturite dalle parole di Emiliano nel corso della manifestazione di sabato scorso. "Io non avrei detto quelle parole e non avrei fatto quel passaggio, però mettiamo in chiaro una cosa: Michele Emiliano è uno che da magistrato ha sempre lavorato per mettere in carcere i mafiosi. Il principio, quindi, di dire ai mafiosi 'Qui non comandate più voi' non è un principio sbagliato. È sbagliata probabilmente la modalità con cui è stata fatta. La storia di Antonio Decaro parla di un impegno portato avanti contro la criminalità organizzata in quella città. Anche di Emiliano prima, pure per ragioni professionali pregresse, poi è un passaggio che io non avrei fatto".