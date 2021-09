Giuseppe Conte a Noicattaro il 19 settembre, il leader del Movimento 5 Stelle in Puglia per sostenere i candidati alle Amministrative

Giuseppe Conte torna in Puglia, per sostenere i candidati M5s alle prossime elezioni comunali del 3 e 4 ottobre. Domenica 19 settembre l'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle sarà a Noicattaro, a sostegno del sindaco uscente Raimondo Innamorato.

L'arrivo di Conte è previsto alle ore 21.50. Conte sarà accolto dai candidati che lo attenderanno nell'Urban Center di via Carmine n. 115/C. A seguire, percorrendo via Carmine, è previsto l’arrivo in Piazza Umberto I alle ore 22.30 per un intervento rivolto alla cittadinanza.

“Avremo l'onore e l'occasione di raccontare al nostro presidente lo splendido percorso di questi cinque anni e, soprattutto, di rappresentare il nostro ringraziamento per come ha svolto l'incarico di Presidente del Consiglio”, dichiara Raimondo Innamorato.