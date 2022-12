L'ex Pd Amati risponde a Emiliano: "Nel partito dispiaciuti per la mia uscita, non condividono la tua gioia"

"Michele Emiliano nel gruppo Pd non troverai un solo collega disposto a sottoscrivere tue parole di gioia. A meno che non minacci". Inizia con queste parole il tweet di Fabiano Amati in risposta alle parole del governatore pugliese che aveva giubilato la sua uscita dal Pd per aderire al partito 'Azione'.

Amati chiama in causa i suoi ex colleghi di partito e punta il dito ancora contro Emiliano: "Siccome sono veri amici, hanno chiamato per manifestare dispiacere e distanza dai tuoi metodi - sottolinea il neo esponente di Azione riferendosi ai consiglieri Pd - Comincia piuttosto a occuparti dei guai delle persone".