Il 2 Giugno a Bari, Emiliano: "Puglia centrale nella ricostruzione". Gemmato: "Festa che unisce gli italiani"

“La Puglia ha avuto un ruolo centrale nella ricostruzione del Paese e nella scelta per la Repubblica nel referendum del 2 giugno del 1946. Il Presidente della Repubblica Mattarella è venuto da noi a festeggiare l'Anniversario del Congresso dei Comitati di Liberazione Nazionale dove il dibattito sul cambio della forma di governo, da Monarchia a Repubblica, divenne centrale. Bari e l’intera regione rivendicano a pieno titolo di essere una delle capitali della Resistenza e della democrazia italiana". A parlare è il governatore della Puglia, Michele Emiliano, intervenuto nel capoluogo regionale per le celebrazioni della Festa della Repubblica che si sono svolte al Sacrario dei Caduti d'Oltremare e in largo Giannella.

"Questa di oggi - aggiunge - è la festa del futuro, nella quale l'Italia si riconcilia, progetta il proprio cammino e lo fa attraverso le regole ferree della Costituzione, ma anche attraverso la libertà. Oggi nel dire 'viva la Repubblica e viva l'Italia', lanciamo un grido di ottimismo, di gioia e di speranza verso tutti coloro che si sentono italiani, o che italiani diventeranno sposando i nostri principi e i nostri valori”.

Alla cerimonia è intevenuto, tra gli altri, in rappresentanza del Governo nazionale, il sottosegretario alla Salute, Marcello Gemmato: "E' una festa importante - riporta l'Ansa - nella misura in cui unisce tutti gli italiani, fa ricordare il valore della Repubblica e della democrazia. E ci richiama anche a un altro dato, quello della partecipazione: il 2 giugno del '46 è stata la prima volta che le donne hanno votato, una straordinaria conquista quella del voto universale Richiamandomi idealmente al film della Cortellesi, C'è ancora domani, penso che questa straordinaria conquista debba essere ancora oggi patrimonio: quindi un appello alle italiane e agli italiani di andare a votare per la competizione europea, esercitando una conquista" conclde Gemmato.