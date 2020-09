Su Fitto il centrodestra si divide dopo la sconfitta, Fratelli d'Italia interviene dopo le parole di Salvini: "Era scelta giusta"

"La candidatura di Raffaele Fitto alla presidenza della Regione Puglia è stata la scelta giusta da parte di Fratelli d’Italia e del centrodestra. Lo testimoniano i numeri, sui quali è difficile opinare". Ad affermarlo è il deputato barese di Fratelli d'Italia, Marcello Gemmato, commentando il risultato delle Regionali che ha visto la sconfitta di Fitto a vantaggio del governatore uscente Michele Emiliano. Le dichiarazioni arrivano a poche ore di distanza dalla presa di posizione di Matteo Salvini, leader della Lega, che dai microfoni di Rai Radio Anch'io aveva invece criticato la scelta dell'europarlamentare definendola come un'opzione che "non ha scaldato il cuore"

"Dai dati definitivi emerge infatti che la somma dei voti dei partiti che hanno sostenuto Fitto è pari a 694.536, mentre i voti che ha raccolto Fitto sono ben 724.928: una differenza di oltre 30mila voti, espressi alla persona Raffaele Fitto - aggiunge Gemmato -, a testimonianza del credito riscosso presso i pugliesi e a testimonianza della bontà della scelta fatta. I numeri ci dicono anche che Fratelli d’Italia in Puglia è passata dall’8.89% delle scorse elezioni europee al 12.63% ottenuto alle regionali; se a questa percentuale si somma l’8.42% della Lista Fitto si raggiunge il 21.05%. Purtroppo in Puglia si è però assistito anche a un forte arretramento degli altri partiti del centrodestra, con la Lega al 9.57% rispetto al 25.29% delle europee (-15.72%) e con Forza Italia all’8.91% rispetto all’11.11% delle europee (-2.20%). Nel complesso un arretramento di questi due partiti di quasi il 18%, mentre lo scarto tra Emiliano e Fitto è stato di meno dell’8%. I numeri certificano che questo arretramento, e non certo la scelta di Fitto come candidato presidente, è stata la causa della mancata vittoria del centrodestra alle elezioni per la guida della Regione Puglia".