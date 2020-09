Rush finale della corsa alle Regionali, verso il comizio unitario del centrodestra: domenica incontro Salvini-Fitto a Bari?

Il rush finale della campagna elettorale per le Regionali 2020 in Puglia vedrà un week-end intenso di appuntamenti politici a Bari. Dalle parti del centrodestra potrebbe esserci, finalmente, il tanto atteso comizio di coalizione con tutti i leader, in particolare tra il candidato presidente Raffaele Fitto e Matteo Salvini. L'europarlamentare salentino, infatti, non ha ancora effettuato un comizio con il leader del Carroccio, unico tra i capi dei partiti della squadra di centrodestra a non averlo supportato fianco a rianco in un incontro pubblico.

L'organizzazione è a buon punto e i dettagli saranno definiti nelle prossime ore in un fine settimana che si annuncia affollato di leader politici, da Matteo Renzi e Carlo Calenda per Ivan Scalfarotto (sabato) a Luigi Di Maio per Antonella Laricchia ad Adelfia. Molto probabilmente il comizio del centrodestra si svolgerà nella giornata di domenica 13, cercando di evitare la contemporaneità con i Cinquestelle. Un indizio in tal senso arriva dal segretario pugliese della Lega, Luigi D'Eramo: "Salvini - spiega in una nota -è un leader che ama il confronto pubblico ed è ogni giorno tra la gente. Lo confermerà, ancora una volta, sabato e domenica quando toccherà altre 10 piazze in Puglia, tra cui quella del comizio organizzato a Bari con gli altri leader nazionali del centro-destra per lanciare la volata finale alla vittoria delle elezioni regionali. Tutti sono benvenuti ai nostri eventi politici. Ogni opinione è legittima, purché espressa in modo civile e pacifico. Chi esce da questo perimetro ferisce la democrazia" conclude D'Eramo.