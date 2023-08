Fondi Pnrr a contrasto dei clan, Palmisano (Pd): "Dal governo tagli dannosi alla lotta antimafia"

"Il governo Meloni e il Ministro Fitto hanno deciso di tagliare i fondi Pnrr per la ristrutturazione e rigenerazione sociale dei Beni Confiscati alla Mafia. Si tratta di ben 39 progetti suddivisi su tutte le province, su altrettanti beni confiscati in via definitiva a quasi tutti i sistemi mafiosi pugliesi". Ad affermarlo è Leo Palmisano, sociologo e componente della segreteria Pd Puglia.

"Dalla Sacra Corona Unita di Mesagne a quella di Manduria, per esempio - aggiunge -. Si tratta di progetti che porterebbero lavoro e welfare nei territori, come nel caso della Masseria Canali di Mesagne o del pronto soccorso e relativo presidio sanitario a San Pietro in Bevagna. Questa scelta comporta una regressione della lotta alla mafia e rappresenta un attacco alla robustezza dell’antimafia sociale pugliese. Siamo di fronte a un fatto inedito, che fa il paio con gli attacchi a Don Ciotti, che sembra essere il preludio di una strategia volta a fiaccare l’antimafia sociale ed a relegarla in un angolino. Al contrario, il Partito Democratico pugliese intende rilanciare l’uso sociale dei beni confiscati e opporsi a una decisione che comprometterà il lavoro svolto da quelle comunità, da quei Comuni e da quelle reti associative e progettuali che hanno candidato decine di beni confiscati al loro riuso a scopo sociale e produttivo".

"È singolare - rimarca - che non si comprenda la necessità strategica di investire sui beni confiscati alle mafie per spezzare l’egemonia criminale una volta per tutte. Come è singolare che il governo intenda affievolire il contrasto ai patrimoni dei clan e delle mafie in un momento storico nel quale le comunità rischiano di essere intercettate dal welfare criminale. Il lavoro positivo svolto dalla Regione Puglia, con i Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale, per esempio, è la bussola che secondo noi deve orientare l’attività nazionale e territoriale, affinché le mafie ed i mafiosi comprendano fino in fondo che per loro non c’è storia nei nostri territori, non c’è futuro. Pertanto, il Partito Democratico pugliese, attraverso i suoi rappresentanti istituzionali e i suoi militanti e in sinergia con i sindaci e la Regione Puglia, avvierà una concreta opposizione a questi tagli inopportuni e criminogeni. Il cui esito scontato è soltanto il rafforzamento del crimine organizzato di stampo mafioso" conclude Palmisano.