'Formazione, ricerca e futuro: prospettive italiane e estere': incontro a Bari

Bari, 24 Maggio – In vista delle prossime elezioni comunali, i candidati Silvia Russo Frattasi e Diego De Marzo, in corsa per il consiglio comunale di Bari con la lista Progetto Bari, organizzano un incontro dedicato al tema “Formazione, Ricerca e Futuro – Prospettive Italiane e Estere”. L’evento si terrà domani, 25 maggio, presso il comitato elettorale e vedrà la partecipazione di esperti del settore che offriranno una panoramica sulle sfide e le opportunità legate a questi temi cruciali per lo sviluppo della città e del Paese. A intervenire sull’argomento saranno Luca Romano, esperto di formazione e ricerca, e Fabiana Pellegrini, specialista nelle potenzialità del settore sia in Italia che all’estero. Romano illustrerà l’importanza della formazione continua e della ricerca come strumenti fondamentali per lo sviluppo economico e sociale, evidenziando come l’investimento in questi settori possa portare a significativi miglioramenti nella qualità della vita e nella competitività del sistema paese. Fabiana Pellegrini, dal canto suo, approfondirà le enormi potenzialità che la ricerca e la formazione offrono, non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Pellegrini metterà in luce come l’Italia possa e debba rafforzare le sue collaborazioni con enti di ricerca e istituzioni formative estere, al fine di beneficiare delle migliori pratiche e delle innovazioni tecnologiche provenienti da altri contesti. Il tema della formazione e della ricerca si inserisce perfettamente nei programmi di sviluppo di Silvia Russo Frattasi e Diego De Marzo, che vedono in questi ambiti un motore essenziale per la crescita di Bari. Entrambi i candidati sono convinti che investire in formazione e ricerca sia fondamentale per preparare le future generazioni alle sfide del mercato globale, migliorare l’occupabilità e attrarre investimenti sul territorio. Durante l’incontro, verranno presentate proposte concrete per potenziare i programmi di formazione professionale, incentivare la collaborazione tra università e imprese, e promuovere la ricerca scientifica come pilastro dello sviluppo locale. Russo Frattasi e De Marzo, infatti, intendono includere nel loro programma elettorale azioni specifiche per sostenere la crescita del settore della conoscenza, incentivando l’innovazione e la creazione di nuovi posti di lavoro qualificati. L’evento rappresenta un’occasione unica per i cittadini di Bari di confrontarsi su temi di grande rilevanza per il futuro della città e di conoscere più da vicino le proposte di Silvia Russo Frattasi e Diego De Marzo. La partecipazione di esperti come Romano e Pellegrini garantisce un dibattito di alto livello e fornirà spunti interessanti per chiunque sia interessato allo sviluppo del territorio attraverso l’istruzione e la ricerca. Non resta che attendere l’incontro di domani, sperando che possa contribuire a una maggiore consapevolezza e a un impegno concreto per un futuro più innovativo e prospero per Bari e per l’intera Italia.