Forum mondiale delle Zes spostato da Bari a Dubai, Emiliano: "Danno incalcolabile"

Non sarà più Bari a ospitare il Forum Mondiale delle Zes: l'evento si terrà a Dubai. La notizia dello spostamento dell'evento che avrebbe dovuto svolgersi nel capoluogo pugliese, circolata in queste ore, arriva come una doccia fredda per la Puglia, scatenando le reazioni del mondo politico.

A intervenire sulla questione è, in una nota, il presidente della Regione, Michele Emiliano: "I preparativi erano già in corso, come Regione Puglia avevamo anche già stanziato somme importanti per sostenere l’evento - afferma Emiliano - Ma poi ci è piombata addosso la decisione del ministro Fitto che ha cassato le 8 Zone economiche speciali, inclusa quella Adriatica, introducendo la Zes unica per l’intero Mezzogiorno e quindi nuovi interlocutori per la World Free Zones Organization, l’organizzazione del Forum mondiale delle Zes". "E qualcosa - prosegue il presidente della Regione - deve essere proprio andato storto se alla fine la decisione degli Organizzatori è stata quella di spostare nuovamente la sede a Dubai per mancanza di risposte istituzionali che dovevano arrivare proprio dal livello centrale. Il Ministro Fitto si rende conto del danno incalcolabile arrecato alla collettività mandando in fumo questo evento? Chi risarcirà la città, la regione e il Paese per i mancati introiti e per tutte le opportunità connesse a un evento di così grande rilievo? Quello che è accaduto è grave e doloroso".

"Doveva essere insieme al G7 l’evento internazionale di punta di quest’anno - rimarca Emiliano nella nota - un’occasione importantissima sotto il profilo economico, sociale, promozionale per l’Italia, per il Mezzogiorno e per la Puglia", ricordando come quello dell'Aice (Annual International Conference Exhibition, che chiama annualmente a raccolta le 5000 Zone Economiche Speciali e le 2260 Zone Franche di oltre 140 Paesi del mondo) a Bari fosse stato "un risultato straordinario ottenuto dalla Zes Adriatica e dal suo commissario Guadagnolo, affiancato da Regione e Comune, un’opportunità per dare lustro all’Italia se si pensa che per anni questo grande evento si era svolto a Dubai".

Sulla vicenda era intervenuta anche la presidente e deputata di Azione, Mara Carfagna: "Il Forum mondiale delle Zes, che si sarebbe dovuto tenere a Bari, trasloca a Dubai - scrive Carfagna - Il motivo? L’assenza di risposte da parte del ministro Fitto, spiegano gli organizzatori. Un altro brillante risultato della Zes unica, che è partita male e sta andando peggio. Una riforma spacciata come epocale si ritrova senza coperture e con una transizione dalla vecchia alla nuova governance lenta e approssimativa, che ha portato prima alla decadenza degli otto commissari e poi alla loro proroga per altri due mesi. Il risultato è la grande confusione a cui stiamo assistendo, tutta a danno di operatori, investitori, imprese, territori. Dicono che il Sud è al centro dell’agenda di governo ma al netto di slogan e propaganda i fatti raccontano tutt’altro".