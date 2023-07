Ex candidato sindaco di centrodestra passa nel partito di Emiliano: "Di Rella si dimetta dal Consiglio comunale di Bari"

"Alla piccola corte di opportunisti della politica, oggi, si è unito anche il già candidato sindaco del centrodestra alle Comunali di Bari del 2019. Per Pasquale Di Rella è l’ennesimo cambio di casacca e di schieramento, che segue il passaggio al centrosinistra degli eletti nelle liste civiche che portavano il suo nome. A Di Rella, Forza Italia Bari chiede ora le immediate dimissioni dalla carica di consigliere comunale". Lo scrive in una nota il Direttivo cittadino del partito fondato da Silvio Berlusconi, in riferimento al passaggio del consigliere comunale Di Rella nelle file della lista civica 'Con' del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

"Di Rella è stato il principale artefice del disastro elettorale del 2019 - scrivono ancora i rappresentanti baresi di Forza Italia - Per aggiudicarsi quel seggio consiliare, che occupa inutilmente da anni, non ha portato in dote nemmeno un voto, se è vero che nel 2019 furono più i voti raccolti dai partiti del centrodestra (41.136) che quelli presi dal candidato sindaco (40.979). Una figuraccia che già nel 2019 suggeriva allo stesso il ritiro immediato ma che oggi gli impone di togliere garbatamente il disturbo, arrecato per tanti anni agli elettori baresi di centrodestra".

"Di Rella continui pure a fare 'politica' con chi crede. Ma prima rinunci a quel seggio comunale che non gli appartiene e ai soldi pubblici che riceve mensilmente dalle casse comunali", conclude il Direttivo di Forza Italia Bari.