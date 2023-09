Parcheggiatore abusivo prende vigili a morsi e testate, Forza Italia Bari: "Fatto grave e condanna troppo lieve"

Forza Italia Bari ritiene gravissimo quanto accaduto in pieno centro cittadino lunedì scorso, "quando agenti municipali sono stati aggrediti a morsi e testate nella zona del Molo San Nicola da un parcheggiatore abusivo, già denunciato per reati analoghi. Ed è altrettanto vergognoso che, per questa ennesima aggressione, sia stata patteggiata una condanna di appena 8 mesi di reclusione".

Il direttivo forzista cittadino ha scritto "immediatamente al viceministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, anche commissario cittadino e metropolitano di Forza Italia, per promuovere la modifica della normativa esistente, evidentemente inadeguata con chi reitera violenze ai danni di cittadini e agenti addetti alla sicurezza urbana. Chi commette atti così ignobili, che minano la sicurezza della nostra Città, non può farla franca. Né, tantomeno, può restare quasi impunito se reitera il reato".