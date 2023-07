Forza Italia fa squadra con civici e liste di centro: "A Bari meno e imposte e no alla tassa di soggiorno"

Meno tasse e più servizi, perché nella spesa corrente del Comune si possono già trovare le risorse per evitare vecchie e nuove imposte: è quanto chiesto, questa mattina, in una conferenza stampa da Forza Italia Bari e altre associazioni e compagini politiche come Noi moderati, Io Sud, Bari Ecocity, Riprendiamoci il futuro e Movimento sportivo Bari.

Ad aprire la conferenza, il viceministro Francesco Paolo Sisto, commissario cittadino e metropolitano di Forza Italia: "Il centrodestra vuole fare squadra con chi ha la stessa sua chiarezza di idee e propugna i suoi princìpi – ha affermato -, chi genera solo confusione e non offre garanzie di stabilità nelle scelte, non può dialogare con la nostra coalizione. Vogliamo mettere a nudo le debolezze di questa Amministrazione e provare a dire alla Città come stanno davvero le cose, al di là di ogni comunicazione autoreferenziale, che spesso nasconde carenza di idee, programmi e risultati. Noi vogliamo fare esattamente il contrario: partire dai contenuti concreti".

E il primo passo, sottolinea Sisto, non poteva che essere "l’assurdità della tassa di soggiorno, che arriva in 'zona Cesarini', a pochi mesi dal capolinea dell’Amministrazione in carica, con un sindaco che non può più ricandidarsi ma che inventa questa gabella a carico dei turisti, senza nemmeno dire se queste somme saranno effettivamente reinvestite per il turismo".

"Forza Italia e tutte le liste collegate – aggiunge Giuseppe Carrieri, vice Commissario vicario di Forza Italia per l'area metropolitana di Bari - chiedono al sindaco di ritirare il provvedimento oggi all’esame del Consiglio e di rinunciare all’introduzione della tassa di soggiorno perché davvero dannosa per la città. Questa battaglia non è solo di Forza Italia ma anche di un gruppo composto da partiti e liste civiche, che cominciano così un percorso comune alla coalizione di centrodestra, su questo e altri fronti".

Tutte le forze intervenute in conferenza stampa hanno definito totalmente sbagliata questa tassa per almeno una decina di buoni motivi, dettagliatamente elencati nei giorni scorsi e ribaditi dai presenti. "Riteniamo che oggi il centrodestra debba dare dimostrazione di presenza attiva – precisa Carrieri -. Le forze in Consiglio Comunale devono fare di tutto per opporsi a questo sopruso, ricorrendo anche all'ostruzionismo, così come è già accaduto in passato, quando il regolamento di questa tassa si tentò di portare in Aula e poi venne ritirato sull'annuncio di 150 emendamenti e 40 ordini del giorno! Si può e si deve tentare di bloccare questa operazione, contro i turisti e soprattutto contro la Città"..