"La Camionale spreco enorme di soldi pubblici", Forza Italia contro l'opera: "Impatto ambientale violentissimo e benefici minimi"

"Siamo assolutamente contrari a questa opera faraonica e imponente. E facciamo ancora in tempo a esaminare meglio il progetto, che altrimenti costerà oltre 220 milioni di euro, in cambio di benefici minimi per la Città. Non è un investimento ma uno spreco di soldi pubblici italiani e comunitari. Una valanga di cantieri che per anni squarceranno il tessuto urbano; comporteranno centinaia di espropri per 14 milioni di euro; e avranno un impatto ambientale e paesaggistico violentissimo in aree già antropizzate e su centinaia di alberature". Così, nel corso di una conferenza stampa, Forza Italiapunta il dito contro la Camionale di Bari, l'opera attesa da anni che dovrebbe collegare il porto cittadino con l'autostrada A14.

Per Forza Italia Bari, altre soluzioni sarebbero preferibili, "meno impattanti e molto meno onerose". Accanto al partito, l'associaizone Bari EcoCity, firmataria di una richiesta ufficiale di approfondimento e valutazione supplementare alla Regione Puglia, dove domani è in programma la conferenza di servizi che deve emettere il provvedimento autorizzatorio unico regionale per far partire l'opera.

"Si parla di camionale da 20 anni – ha ricordato il direttivo di Forza Italia Bari – e di recente c’è stata un’accelerazione. L’esborso totale (220 milioni di euro) è - per dare l'idea dei costi - di poco inferiore al bilancio annuale del Comune di Bari (circa 300 milioni di euro). Soldi che, invece, potremmo utilizzare per riasfaltare interamente Bari e per fare tanto altro ancora. I lavori, poi, sono stati aggiudicati in tempi record, in soli 15 soli giorni (bando pubblicato il 22 marzo e il 7 aprile affidato al vincitore), negando di fatto il tempo ad altre imprese di presentare eventuali offerte migliori".

"Per tre anni – ha evidenziato il direttivo - i cantieri della camionale spaccheranno in due la Città per realizzare viadotti, rotatorie, sottopassi, gallerie, rampe bretelle, svincoli, livelli sfalsati ecc. per realizzare una nuova strada urbana di scorrimento e di 4 corsie, per far risparmiare 10-15 minuti ai tir che devono raggiungere il porto dall’A14 o viceversa. Basterebbe, invece, rafforzare la bretella che costeggia le acciaierie Scianatico e il mercato comunale, che si ricollega poi con via Napoli, una strada urbana di scorrimento a 4 corsie già esistente, che andrebbe solo potenziata e adeguata, in modo da mitigare il traffico urbano e raggiungere più facilmente la tangenziale. Questa alternativa avrebbe un impatto e costi infinitamente inferiori. Insieme a BariEcoCity abbiamo evidenziato alla Regione Puglia una serie di criticità e chiesto di approfondire meglio il rapporto costi/benefici di un'opera pubblica faraonica e non prioritaria per Bari".