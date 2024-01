Forza Italia si prepara alla sfida delle Amministrative: domani il congresso per eleggere il coordinamento provinciale

Prenderà il via domani il Congresso provinciale di Forza Italia. Obiettivo: l’elezione del coordinatore provinciale e dei membri del coordinamento, nonché dei delegati al Congresso Nazionale, che è in programma il 24 e 25 febbraio prossimi, con all’ordine del giorno l’elezione di segretario nazionale e dei membri del Consiglio e della Segreteria nazionale. Consiglio nazionale, massimo organismo politico di Forza Italia, nel quale peraltro il partito della Città Metropolitana di Bari punterà a entrare con proprio rappresentanti, in forza dei numeri (i suoi 3.000 iscritti) e dei consensi (quasi il 10% alle ultime Politiche) tra i più elevati tra quelli rilevati da FI in Italia.

In attesa del nome di un’eventuale lista alternativa, per ora è ufficiale la candidatura della lista che ha come coordinatore Giuseppe Carrieri. Una lista supportata dalla gran parte dei sindaci, vicesindaci e consiglieri comunali dei 41 Comuni dell’area metropolitana di Bari. Domani, la parola passa ai circa 3 mila iscritti della provincia di Bari chiamati al voto. Saranno loro a selezionare la squadra del coordinamento provinciale a cui sarà affidato il compito di affrontare le competizioni elettorali di giugno in vari Comuni baresi, tra cui il Capoluogo, e di preparare, nel medio termine, l’elezione dei consiglieri per la Città Metropolitana e, nel lungo termine, le elezioni regionali del 2025.

Dalle 10 alle 13, si prevede il dibattito sulle mozioni, che gli iscritti potranno seguire a Bari, a villa Romanazzi Carducci (via Capruzzi 136), o con una diretta streaming che permetterà anche di intervenire al dibattito a distanza.

Altro appuntamento per gli iscritti di FI è il Congresso cittadino di Forza Italia Bari, in programma domenica, dalle 10, sempre a villa Romanazzi Carducci, per eleggere il coordinatore cittadino e i componenti del Coordinamento cittadino. Sarà presieduto da Maurizio Gasparri, capogruppo del partito al Senato, ed è prevista la presenza, insieme ai circa 700 iscritti di Bari, anche della deputata forzista Rita Dalla Chiesa, eletta nel barese.