Due sparatorie in un giorno a Bari, Forza Italia chiede più sicurezza in città: "No al Far West"

"A Bari è sempre più allarme sicurezza mentre crescono gli affari dei clan e il riciclaggio di denaro sporco nell’economia pulita". E' quanto afferma il direttivo cittadino di Forza Italia, impegnato questa mattina nel quartiere San Paolo per il 'tour' nei quartieri con gazebo e sondaggi rivolti ai cittadini. Un appuntamento (che ha visto 250 interviste ai residenti), svoltosi all'indomani di due sparatorie, di cui una mortale, avvenute ieri a meno di 12 ore di distanza nel capoluogo pugliese.

"Forza Italia Bari - spiega il partito - avanza proposte da adottare al più presto per contrastare uno scenario preoccupante, confermato dalle ripetute sparatorie in Città, dalle dichiarazioni della Procura di Bari e dalle denunce degli stessi Baresi, accorsi al gazebo del partito, allestito stamane al quartiere San Paolo, terza tappa di un tour che continua a registrare un’ampia partecipazione di cittadini e che nei prossimi giorni interesserà anche altre strade e piazze baresi. Se si vuole scongiurare il Far West in Città, come dimostrano le sparatorie che, solo ieri, hanno insanguinato i quartieri Libertà e Carrassi (con un morto e un ferito), occorre quanto prima rafforzare i controlli sul territorio, finora molto carenti, con più uomini e più tecnologia - ha dichiarato il Direttivo -. La città deve essere presidiata e videosorvegliata in modo capillare. Inoltre, chiederemo anche l’istituzione di un Assessorato alla Sicurezza urbana. Abbiamo bisogno di un sindaco capace e pronto a contrastare i 24 clan criminali che minacciano Bari".