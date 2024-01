A Bari il congresso cittadino di Forza Italia: il viceministro Sisto confermato alla guida del partito

Sarà ancora Francesco Paolo Sisto a guidare il coordinamento cittadino di Forza Italia a Bari. Il congresso cittadino del partito, tenutosi questa mattina, ha eletto coordinatore il viceministro della Giustizia, affiancato da Giuseppe Carrieri (coordinatore vicario) e Michela Nocco (vicecoordinatrice).

Il Congresso, presieduto dal capogruppo del partito al Senato, Maurizio Gasparri, ha eletto anche i delegati che parteciperanno al Congresso nazionale del partito, in programma il 24 e 25 febbraio prossimi, con all’ordine del giorno l’elezione del segretario nazionale e dei membri del Consiglio e della Segreteria nazionale.

Il dibattito sulla mozione si è aperto e chiuso con Gasparri, che ha sottolineato l’ampia partecipazione nella provincia di Bari alla «salutare» fase Congressuale azzurra (che ha coinvolto 110 mila iscritti in tutta Italia), superiore a quella di altri territori, prova di grande vitalità del partito. Il senatore ha anche ricordato la manifestazione nazionale del prossimo 26 gennaio a Roma, che celebra i 30 anni della discesa in campo di Berlusconi (il 26 gennaio del 94) e apre una fase di importanti appuntamenti elettorali: «Se oggi il centrodestra c’è e può vincere è perché Berlusconi lo ha creato e difeso», ha concluso.

Sisto ha auspicato compattezza e competenza per costruire una squadra capace di «vincere le sfide che ci attendono. Tra cui, in particolare, le Comunali a Bari, che saranno il prologo per le Regionali del 2025. Dovremo vincere un magma di potere – ha detto - che, per decenni, pur di conservarsi, ha attinto ovunque, senza remore ideologiche, anche purtroppo dalle nostre file. Per noi, invece, la politica non è una scorciatoia. Per noi il rispetto di valori, diritti e regole è essenziale e identitario. Abbiamo il dovere di dare a chi ha merito. Ora dobbiamo trasformare le tessere in consensi. Oggi a Bari dobbiamo crescere non solo coi partiti ma anche con il candidato sindaco. Dev’essere un moltiplicatore di consensi, a prescindere dall'appartenenza politica. I voti si guadagnano con qualità e idee. Ma anche le europee sono un passaggio fondamentale, in cui puntiamo a una percentuale a due cifre».

«Abbiamo fatto una scommessa – ha detto Carrieri -: rinnovare il partito a Bari, inserendo anche persone alla prima esperienza elettorale, per dare offrire parole e risposte nuove a una Città che nel tempo è cambiata, con i suoi problemi. Alcuni si sono incancreniti, dopo 20 di Amministrazione di centrosinistra a guida Pd e ci hanno precipitati in fondo a varie classifiche sulla qualità della vita nelle città italiane. Purtroppo. Ora il tempo per loro è scaduto. E noi proponiamo di ripartire da priorità come sicurezza, pulizia e ordine». «Abbiamo una squadra nuova e molto al femminile. Abbiamo anche costituito un dipartimento donne, per far tornare Bari una città per le donne: oggi è insicura e costosa per chi vuole conciliare maternità e lavoro»m ha ricordato Michela Nocco.