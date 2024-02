Una lettera sottoscritta dai consiglieri regionali di Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, La Puglia domani e dei consiglieri La Notte e Tutolo è stata indirizzata al rettore dell'università di Bari, Stefano Bronzini, e per conoscenza al Ministro dell'università, Anna Maria Bernini, in merito al caso del professor Dell'Atti, finito al centro delle polemiche per aver pubblicato sui social una foto (poi rimossa) di Giorgia Meloni a testa in giù. Presidente del Museo delle civiltà preclassiche di Ostuni, Dell'Atti (che nella stessa giornata di ieri si è poi scusato per l'accaduto) è anche ricercatore in Diritto costituzionale all'Università di Bari.

"L’avvicinarsi di importanti appuntamenti elettorali - si legge nella lettera sottoscritta dagli esponenti di centrodestra - sta surriscaldando il clima e i toni politici. Pur consapevoli che non si dovrebbero mai superare certi livelli di confronto, che mai dovrebbero sfociare nello scontro, è evidente che fra soggetti politici in competizione tutto questo possa accadere. Non è, invece, tollerabile che ad avvelenare il clima politico, a usare toni offensivi verso chi rappresenta il Governo del Paese, ma peggio a incitare alla violenza sia un docente universitario". "Non le sarà sfuggita - prosegue la lettera - tutta la polemica sollevata a seguito del comportamento di un suo ricercatore, il prof. Luca Dell’Atti, che non solo posta nelle sue storie Instagram la foto del presidente del Consiglio a testa in giù, ma quel che è più grave è che posta la foto di Giorgia Meloni contenuta in un post della stessa in occasione della Giornata del Ricordo (10 febbraio), mettendo in discussione anche il valore istituzionale di quella Giornata e del presidente del Consiglio. L’aggravante è che il prof. Dell’Atti insegna agli universitari che frequentano la Facoltà di Giurisprudenza di Bari proprio Diritto Costituzionale. Riteniamo, perciò, che l’attività sui social (video contro il Governo sull’Autonomia ed altro) non sia slegata dall’insegnamento che dovrebbe essere scevro da qualsiasi condizionamento politico e ideologico". "Questa lettera, perciò, ha l’intento di conoscere la sua posizione sulla vicenda e quali provvedimenti intende prendere per salvaguardare la terzietà di una didattica così fondamentale, come è il Diritto Costituzionale, e del sacrosanto diritto degli studenti a non subire condizionamenti o peggio pressioni ideologiche. Ci domandiamo, altresì, quali provvedimenti intenda adottare per sanzionare le evidenti violazioni degli artt 1,3,4 e 5", concludono i consiglieri.