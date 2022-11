Francesca Ferri sospesa dalla carica di consigliere comunale: al suo posto Michele Paloscia

Michele Paloscia subentra a Francesca Ferri nel Consiglio comunale di Bari. In apertura della seduta di ieri, 7 novembre, l'assise cittadina ha preso atto del provvedimento prefettizio del 26 ottobre, che ha disposto per la Ferri, indagata per presunto voto di scambio e arrestata nell'ambito dell'inchiesta 'Valenza', "la sospensione dalla carica di consigliere comunale e da ogni altra carica connessa".

A prendere il suo posto, in aula Dalfino, Michele Paloscia, infermiere, impegnato in politica con il centrodestra (è stato consigliere del Municipio IV con Forza Italia), nel 2019 candidato nella lista Sport per Bari con Di Rella sindaco e primo dei non eletti dopo la Ferri.

Con la sospensione della Ferri, viene meno in Consiglio comunale il gruppo di Italia Popolare, che la stessa aveva costituito dopo la sua elezione passando dalla parte della maggioranza, e di cui facevano parte anche Giuseppe Neviera e Giuseppe Di Giorgio, passati nel Gruppo misto.

Nel suo intervento Paloscia si è detto emozionato e ha ringraziato i suoi elettori: "Spero di dimostrare con il mio impegno che quest'aula ha acquisito una persona che farà il bene di Bari", ha concluso il neoconsigliere.