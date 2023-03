Francesco Boccia eletto capogruppo Pd al Senato: "Un motivo d'orgoglio per la comunità pugliese Dem"

Francesco Boccia è stato eletto capogruppo al Senato del Partito Democratico. Il politico biscegliese è stato nominato per acclamazione dall'assemblea dei senatori Pd, su indicazione della segretaria Elly Schlein. Boccia, durante le scorse elezioni primarie del partito aveva sostenuto proprio la candidatura della giovane leader Dem.

Per Boccia si tratta di un ritorno sulle scene politiche in prima fila, dopo l'incarico di Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, ricoperte nel Governo 'giallorosso' guidato dal pugliese Giuseppe Conte nella scorsa legislatura.

"Voglio esprimere a nome mio e di tutto il Pd Puglia – ha affermato il segretario Dem pugliese, Domenico De Santis - i più vivi e sinceri auguri di buon lavoro al nuovo capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia. Un pugliese alla guida dei senatori democratici è motivo di orgoglio per l’intera comunità".