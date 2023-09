Fratelli d'Italia attacca la Regione Puglia: "In Fiera per autocelebrarsi, un disastro la spesa dei fondi europei"

Una "Fiera delle Vanità della Regione Puglia" con tanti "convegni che vengono celebrati nella settimana della Fiera del Levante, solo e unicamente per dare l’occasione al presidente Emiliano, alla sua Giunta e ai suoi capidipartimento di autocelebrarsi e ‘riempire’ di appuntamenti una Campionaria che ormai non ha più nulla da dire e da mostrare". E' quanto afferma in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d'Italia in Regione.

In una nota, il capogruppo Francesco Ventola e i consiglieri Luigi Caroli, Giannicola De Leonardis, Antonio Gabellone e Renato Perrini e Michele Picaro, criticano anche la gestione dei fondi europei da parte dell'ente regionale: "I giudici" della Corte dei Conti "confermano l’avanzamento della spesa per quando riguarda i fondi FESR e FSE, la Regione Puglia per la programmazione 2014-2020. Ma qui bisogna fare chiarezza e sapere che quando parliamo di una spesa pari al 97%, la percentuale è alquanto ‘menzognera’, - sostiene Fdi -perché si continua ad alimentare il solito giochetto per confondere chi non è esperto della materia: il 97% si riferisce solo alla quota europea e quindi al 50% dell’ammontare dell’intero programma. Senza contare che poi a quel 97% del 50% vanno tolti di soldi impiegati per l’emergenza Covid e altri fondi non spesi su progetti sponda. Quindi la reale percentuale scende al di sotto del 50%, cos? come dimostrano i dati della Ragioneria dello Stato al 30 aprile 2023. Mentre per il PSR la Puglia continua a essere fra le Regioni che spende meno: nel 2022 delle risorse messe a disposizione ne sono state effettivamente spese il 59%".

“Ora fra la Ragioneria dello Stato e i giudici della Corte dei Conti e tutto il cerchio magico di Emiliano che sciorina dati diversi, i pugliesi a chi credono? Noi - rimarcano gli esponenti di Fdi - allo Stato. Per questo spiace che siano stati forniti dati, sull’utilizzo dei fondi europei da parte della Regione Puglia e non anche quelli nazionali destinati alle politiche di coesione che da regolamento UE sono obbligatori e addizionali". "Questo vuol dire - concludono i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia - che al momento ci sono 7 miliardi di euro per i quali la Regione Puglia non ha fornito allo Stato nessuna previsione o rendicontazione".