Fratelli d'Italia si espande a Bari: un nuovo coordinamento cittadino in vista delle Comunali 2024

Entra in carica il nuovo Coordinamento dell'area metropolitana di Bari per Fratelli d'Italia, anche in vista del percorso che condurrà la città alle Comunali del 2024.

Il gruppo, come spiega il coordinatore barese Luigi Decollanz, sarà composto da 4 vicecoordinatori, dai dipartimenti tematici, dai dipartimenti di quartiere, ed avrà il compito di fare sintesi delle numerose istanze provenienti dalla cittadinanza e tradurle in attività politica e di programma. Tra i componenti anche il coordinatore regionale Puglia; il coordinatore provinciale Bari, senatori e deputati eletti nella circoscrizione in cui ricade Bari Città, il presidente provinciale di Gioventù Nazionale; i consiglieri comunali della città di Bari; i consiglieri municipali della città di Bari; i componenti del coordinamento provinciale di Bari.

Vicecoordinatori saranno Daniele Lucente (Affari Legali, Politiche Giovanili), Antonella Lella (Pari opportunità, Urbanistica PNRR, Disabilità), Virginia Ambruosi (Organizz. Territoriale) e Sergio Fanelli (Sport, Turismo Eventi).

Tra gli altri ruoli figurano anche il responsabili dei dipartimenti Comunicazione (Simone Cellammare), Organizzazione Territoriale (Leonardo Cisaria e marco Traetta), Pari Opportunità (Claudia Cicirielllo e Patrizia Del Giudice), Politiche per la Disabilità (Michele Ladinsa), Sport-Turismo-Eventi (Manuela Ponzio De Grecis e Vittorino Guaccero), Urbanistica e Pnrr (Lello De Nicolo), Affari Legali (Gianluca Angelini), Politiche Giovanili (Roberta De Nunzio).

Previsti anche dei responsabili di quartiere e in particolare per Carrassi (Onofrio De Giglio), Carbonara (Francesco Magrone), Japigia (Claudio Sgambati), Murat/Madonnella (Angelo De Giosa); San Paolo (Angelo Scaramuzzi) e Libertà (Luca Bratta).