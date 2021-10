Fratelli d'Italia ha un nuovo coordinatore cittadino a Bari: è Gigi Decollanz

Fratelli d'Italia ha un nuovo coordinatore cittadino a Bari: è l'avvocato Gigi Decollanz, presentato questa mattina in un hotel del centro assieme ai dirigenti locali del partito. Per Decolanz "il capoluogo è fondamentale per lo sviluppo di una politica basata sulla meritocrazia, sulla società civile, per dare un segnale di benessere ai cittadini. Superiamo i ballottaggi e dopodiché il coordinamento si concentrerà sulle prosime tappe. Sono sicuro che grazie ad una nuova energia a livello territoriale faremo delle cose interessanti nell'interesse di tutti".

Per Michele Picaro, coordinatore Metropolitano "Fdi è un partito aperto che guarda alla società civile dimostrando come possa essere attiva di un percorso per un partito che possa rispondere alle esigenze dei cittadini"