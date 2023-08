Valorizzazione dei talenti, FdI all'attacco della Regione, Ventola: "Quali risultati hanno avuto i programmi precedenti?"

"I programmi regionali hanno sempre titoli affascinanti, pronti per essere utilizzati dai media, ma quando leggiamo che lo strumento è la piattaforma istituzionale della Regione Puglia si chiama ‘PugliaPartecipa’ il pensiero non può non correre alla legge regionale sulla partecipazione, approvata nella lontana estate del 2017 e mai attuata. O sarebbe meglio dire: attuata a favore dei ‘partecipanti graditi’ al governo Emiliano". Così il capogruppo regionale di Fratelli d'Italia, Francesco Ventola, interviene a nome dell'intero gruppo di Fratelli d'Italia a proposito di 'MareAsinistra', la strategia di attrazione e valorizzazione dei talenti per la costruzione della quale la Regione Puglia ha di recente avviato un percorso partecipativo.

In particolare, il gruppo politico chiede all'assessore allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci, di "rendicontare prima di annunciare altri programmi: quali risultati hanno portato Bollenti Spiriti o Ritorno al Futuro, tutti titoli d’impatto, ma quanti ragazzi pugliesi che stanno studiando o si sono laureati fuori dalla Puglia sono tornati per continuare a studiare ‘a casa’ o una volta laureati hanno trovato lavoro nella nostra regione? E sulla base di risultati passati, che consideriamo pessimi (a cominciare dalle Fabbriche di Nichi, dove il lavoro l’hanno trovato solo gli ‘operai’ fedelissimi), che bisognerebbe programmare il futuro…". "Infine - si legge ancora nella nota - aver dato una connotazione decisamente politica a un programma, #mareAsinistra, la dice lunga su quanto questa iniziativa sia in odore di campagna elettorale. La spiegazione data: chi lascia la Puglia ha il mare a sinistra è cos? flebile, da apparire un arrampicarsi sugli specchi! I tarantini per esempio quando lasciano il loro territorio dove hanno il mare? È chiaro che la giunta Emiliano è già in piena campagna elettorale in vista dei prossimi appuntamenti: legittimo, ma non si utilizzino i soldi pubblici per attrarre consenso e alimentare uno squallido poltronificio".