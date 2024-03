Fratelli d'Italia all'attacco sul piano urbanistico: "Ancora chiuso in un cassetto". Sulle elezioni: "Candidato annunciato a breve"

Pronta una doppia interrogazione in Consiglio comunale. Il capogruppo Ciaula: "Tre bozze presentate e mai approvato. Assurdo che la città non abbia un assessore all'Urbanistica". E per le amministrative spunta il nome del magistrato Dambruoso