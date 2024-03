Gli esponenti di Fratelli d'Italia ricevuti in Questura: "Vicini alle forze dell'ordine"

Un incontro per esprimere vicinanza e sostegno alle forze all'ordine. Nell'ambito di un'iniziativa nazionale di Fratelli d'Italia, a Bari il sottosegretario Marcello Gemmato, i parlamentari Maria Nocco e Filippo Melchiorre e il consigliere regionale e coordinatore provinciale Michele Picaro hanno incontrato in Questura il vicequestore Aldo Fusco. Un gesto che segue di alcuni giorni quanto accaduto a Pisa in occasione di una manifestazione di studenti pro-Palestina, durante la quale sono partite cariche della polizia, e cui sono seguite polemiche molto accese.



"Siamo convinti che le Istituzioni hanno il dovere di sostenere con convinzione gli agenti impiegati nella pubblica sicurezza, e quindi il dovere di respingere con ogni mezzo i gravi tentativi di delegittimazione messi in atto nei giorni scorsi", affermano gli esponenti di FdI in una nota. "È necessario fermare immediatamente questo clima d’odio, che rischia di provocare conseguenze come quelle accadute a Torino, dove una volante e gli agenti che stavano fermando un irregolare per condurlo in un centro di rimpatrio sono stati aggrediti dai manifestanti dei centri sociali. Ci aspettiamo che anche la Sinistra, che è stata prontissima nel mettere sotto processo mediatico polizia e carabinieri, esprima oggi solidarietà alle forze dell’ordine e condanni senza tentennamenti le violenze fisiche messe in atto con regolarità da centri sociali e antagonisti. Fratelli d’Italia continuerà a far sentire il proprio sostegno a tutti coloro i quali operano con dedizione, ogni giorno, a tutela della legalità e della sicurezza. Noi gli siamo grati per questo".