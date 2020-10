Fuochi d'artificio nel cuore della notte a Bari, la richiesta al sindaco: "Prenda provvedimenti al più presto"

Il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale a Bari, Filippo Melchiorre, ha presentato un'interrogazione urgente al sindaco Antonio Decaro per "conoscere quali provvedimenti intenda prendere dopo che da diversi mesi in molti quartieri della città ci sono esplosioni di fuochi d’artificio".

Nei giorni scorsi, infatti, si sono moltiplicati i casi notturni segnalati da aluni cittadini in vari quartieri, come Carrassi e Madonnella: "Tali esplosioni - dice Melchiorre - non autorizzate sono riconducibili probabilmente a festeggiamenti della criminalità in occasione di scarcerazioni o per altri strani motivi".

"Tali atti - aggiunge Melchiorre - rappresentano un bruttissimo segnale che la malavita lancia per manifestare la sua supremazia nei confronti dello Stato. E’ ora che il Sindaco intervenga energicamente e ci faccia conoscere come tutelare la quiete e la Sicurezza dei cittadini".