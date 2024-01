"Furti d'auto e aggressioni a Santo Spirito", il consigliere regionale Picaro (Fdi) scrive a prefetto e Forze dell'Ordine

Il consigliere pugliese di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, ha scritto una lettera indirizzata al prefetto di Bari, Francesco Russo, al questore Giovanni Signer e ai vertici locali dei Carabinieri per chiedere interventi a contrasto del fenomeno dei furti d'auto nel Municipio V del capoluogo regionale,

"L’ultimo in ordine di tempo si è verificato in pieno giorno a Palese - spiega Picaro - dove un nostro concittadino, assistendo in diretta al furto della sua auto precipitandosi in strada per allontanare i ladri, è stato brutalmente aggredito. È una piaga continua che fa paura e limita fortemente la vita sociale. Tant’è che, in molti non sentendosi sicuri per strada escono di meno per proteggere la propria incolumità fisica. La recrudescenza degli eventi delinquenziali registrati reclama una risposta ed uno sforzo congiunto: attività commerciali, imprese e cittadini ci chiedono ogni giorno di fare appello a tutte le forze istituzionali affinché si argini il dilagare di tali episodi".

"Ne consegue come - rimarca Picaro -, la diffusa percezione di insicurezza nella nostra comunità richieda una peculiare e rinnovata attenzione volta a rafforzare le attività di controllo e vigilanza del territorio con una maggiore presenza delle forze dell’ordine".