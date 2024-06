Furti di cavi sulla linea Ferrotramviaria, la Regione: "Avviato confronto con società e Polizia ferroviaria"

Sedici furti di cavi di rame sui binari in meno di 50 giorni: una situazione, quella denunciata ieri da Ferrotramviaria, che oltre a comportare un danno economico per l'azienda, si ripercuote sugli utenti, costretti a subire le inevitabili interruzioni del servizio.

Sulla questione interviene in una nota l'assessora regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibili, Debora Ciliento: "Da tempo - sottolinea Ciliento - la società denuncia il susseguirsi di atti criminosi e vandalici lungo le loro linee ferroviarie. Come le numerose infrazioni presso i passaggi a livello, sia per violazioni del codice della strada che per abbattimento delle barriere e danni alle infrastrutture. In tutti questi casi la sospensione improvvisa della circolazione ferroviaria è inevitabile per la sicurezza di tutti i cittadini, i quali però devono subire numerosi e continui disagi". "Su queste tematiche, per quanto di nostra competenza - annuncia l'assessora - ho avviato un confronto, per le vie brevi, con la società e con la Polizia Ferroviaria, impegnata ad aumentare i controlli e vigilare, nonché ad intraprendere ogni ulteriore iniziativa. Abbiamo anche avanzato l’ipotesi dell’apertura di un tavolo per analizzare meglio i fenomeni, monitorare la situazione e trovare soluzioni condivise. Ma l’invito più importante è naturalmente alla cittadinanza, perché sia attenta e rispettosa dei beni della collettività, poiché nell’infrastruttura ferroviaria vengono investite importanti somme di denaro pubblico. Il mio è quindi un invito alla legalità, perché per colpa dei gesti vandalici e criminosi di pochi a pagare le conseguenze sono tutti quei cittadini che utilizzano il treno come mezzo di trasporto quotidiano e che devono subire continui disagi".