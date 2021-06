"No al vertice dei potenti contro i popoli": a Bari il corteo di protesta anti G20

La manifestazione lunedì sera, in concomitanza con l'arrivo a Bari delle delegazioni che oggi parteciperanno al summit in programma a Matera: i partecipanti hanno sfilato da piazza Umberto fino a raggiungere il lungomare

"No al G20 dei potenti contro i popoli", "contro il G20 che affama i popoli": corteo di protesta, lunedì sera a Bari, in concomitanza con l'arrivo in città delle delegazioni del G20 dei ministri degli Esteri che oggi partecipano al summit in programma a Matera.

"I 20 ministri degli Esteri dei paesi economicamente più forti del mondo, ben 31 delegazioni - spiegano i promotori della manifestazione sulla pagina Fb dedicata - si riuniranno ancora una volta per discutere dei processi di brutalizzazione, sfruttamento ed estrazione di profitto ai quali ci hanno abituat?. Ammantandosi di messianismo e volontà comunitaria, sfrutteranno ancora una volta i loro poteri per permettere che pochi possano vivere e prosperare sulle spalle di molti. Al modello occidentale e alla visione di un mondo asservito al capitalismo noi rispondiamo con l’internazionalismo e l’autodeterminazione dei popoli".

Il corteo, organizzato da alcune associazioni cittadine e partiti, e che ha visto la partecipazione di circa 150 persone, ha sfilato da piazza Umberto attraversando il Murattiano, per poi concludersi sul lungomare.

(foto Fb Alternativa Comunista e Rifondazione comunista Molfetta)