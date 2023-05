Emiliano e la sede del G7 2024 in Puglia: "La scelta spetterà al Governo"

"La prossima location del G7 in Puglia è un segreto assoluto e non spetta certo a me individuarla. Spetta al Presidente del Consiglio, al Governo e probabilmente consultando le varie nazioni che dovranno partecipare all'evento. A noi spetta solo collaborare". Ad affermarlo è il governatore pugliese, Michele Emiliano, il quale ha risposto alle domande dei giornalisti sulla possibile sede del prossimo vertice, nel 2024, che si svolgerà proprio in Puglia secondo quanto annunciato dalla premier Giorgia Meloni al termine del forum intergovernativo di Hiroshima, in Giappone.

"E devo ringraziare il Governo italiano - aggiunge Emiliano - perché normalmente si va in un luogo che ha la capacità di gestire un evento del genere, che è senza precedenti nella storia della Puglia per dimensione, importanza politica e sicurezza. Sono elementi che riconoscono alla Puglia anche il fatto che c'è un dispositivo di protezione, che deriva dallo schieramento delle forze armate di terra, di mare e di aria che è tra i più importanti d'Italia”.

“Ho apprezzato molto la cortesia e lo stile istituzionale del presidente Meloni perché non sono consuete. Qualunque sarà il posto scelto rappresenterà lo sforzo di accoglienza che noi facciamo verso chiunque in nome della pace e del dialogo tra le nazioni”.