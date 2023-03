"Il partito torni tra la gente e sappia progettare la città del futuro": Gianfranco Todaro si insedia come segretario del Pd Bari

“Un partito unito che torni tra la gente, che riapra i suoi circoli, che sia collante tra i cittadini e la buona amministrazione di venti anni di governo del centrosinistra, che sappia progettare il futuro della città con lo sguardo alle importanti scadenze elettorali del 2024”. A parlare è Gianfranco Todaro, formalmente insediato oggi come segretario cittadino del Partito Democratico, che ha assunto nella prima riunione dell’Assemblea cittadina del partito gli impegni per la sua direzione.

Il “parlamentino” barese dei democratici aveva in precedenza eletto a sua presidente Titti De Simone (che è anche componente della direzione nazionale del partito) che ha sottolineato “l’urgenza di assecondare tutti quanti insieme il vento di novità che ha portato Elly Schlein alla guida del PD, centinaia di migliaia di non iscritti a partecipare alle primarie e migliaia di persone a decidere già di impegnarsi nella vita di partito chiedendone la tessera”.

Un saluto e un incoraggiamento al PD barese è arrivato anche dal segretario regionale Domenico De Santis, intervenuto ai lavori per ricordare, tra le altre cose, “la centralità che deve avere il PD nel processo che porterà alle elezioni amministrative del 2024, dalle opzioni programmatiche alla costruzione della coalizione alla scelta del candidato sindaco cui toccherà prendere la difficile eredità di Antonio Decaro, Il sindaco più amato d’Italia, del quale il PD barese, pugliese e nazionale è giustamente orgoglioso”.

L’assemblea cittadina ha infine proceduto alla elezione di una direzione di 15 persone e ha preso atto della indicazione da parte di Todaro di Micaela Paparella (consigliera comunale) e Cinzia De Tullio (consigliera del Municipio I) a vicesegretarie cittadine. La composizione della segreteria cittadina con le relative deleghe di lavoro sarà comunicata nei prossimi giorni.