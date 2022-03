Inseguito e minacciato, disposta la scorta per il sindaco di Cellamare Vurchio: aveva già ricevuto intimidazioni

Dopo essere stato destinatario di intimidazioni e minacce il sindaco di Cellamare, Gianluca Vurchio, è finito sotto scorta. Dallo scorso febbraio il primo cittadino è seguito nei suoi spostamenti dalle forze dell'ordine. "Mi è stato assegnato un servizio di vigilanza a tutela della mia incolumità dopo che nei mesi scorsi sono stato inseguito e minacciato. Mi sono spaventato, ho sporto denuncia e la prefettura di Bari è intervenuta, ha spiegato Vurchio alla Dire.

"Gli ultimi episodi intimidatori sono capitati tra dicembre e gennaio", ha riferito ancora all'agenzia il primo cittadino, che già aveva "vissuto situazioni diciamo particolari". Tre anni fa, a dicembre, aveva ricevuto una lettera anonima con minacce di morte. Solo un mese dopo, una bomba ha distrutto gli spogliatoi del campo sportivo ristrutturati poco prima. Nelle scorse settimane, invece, Vurchio ha sporto denuncia dopo essere stato inseguito e minacciato da sconosciuti.

"Nel corso della riunione del comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica è stato deciso il rafforzamento della vigilanza. Avevo già una tutela radiocollegata con pattuglie delle forze dell'ordine che passavano davanti a casa mia, al posto in cui lavoro e al Comune", ha detto ancora Vurchio alla Dire. "Dopo l'ultimo episodio ammetto di essermi spaventato", ha proseguito.

Vurchio ha ricevuto la solidarietà dei Giovani Democratici di Bari. "È inconcepibile e mortificante vedere che chi si spende quotidianamente per la propria comunità e per lo sviluppo del proprio territorio, sia in ambito politico che lavorativo, venga puntualmente preso di mira dalla malavita", sostengono i dem. "A Gianluca - proseguono - diciamo di non lasciarsi spaventare e di continuare sul percorso tracciato sino ad oggi, perché in questa battaglia di civiltà e legalità non è solo, ma tutta la comunità pugliese è dalla sua parte".

