'Giocattoli in Movimento', torna per l'Epifania a Bari l'iniziativa solidale del M5S

Dopo due anni di assenza dovuti alla pandemia, torna 'Giocattoli in Movimento', l’iniziativa del Movimento 5 Stelle, "pensata per donare un sorriso ai bambini meno fortunati e dare anche una mano all’ambiente, evitando così che tanti giochi rimasti utilizzabili finiscano col diventare rifiuti".

L’appuntamento a Bari è il 6 gennaio, con il banchetto in Piazza Risorgimento, nel Quartiere Libertà, dalle ore 9 alle 13. Parteciperanno il Deputato del M5S Gianmauro Dell’Olio, il Consigliere comunale Italo Carelli e il Consigliere del Municipio I Gaetano Colella.

Per partecipare basta portare al banchetto due o più giocattoli o libri per bambini e in cambio se ne potrà prendere uno a scelta.

I giocattoli raccolti ai banchetti allestiti in tutta Italia verranno donati a reparti pediatrici, case di accoglienza per minori e strutture per l’infanzia. "Portiamo un po’ di felicità a bambini meno fortunati, aiutando al contempo l’ambiente", dicono gli attivisti.