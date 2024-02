"Esercizi militari con i bambini delle Elementari a Gioia del Colle", deputata Piccolotti presenta interrogazione

"Pensavamo che il tempo delle marce a scuola e dell'inquadramento militare di bambini e bambine fosse una triste pratica da consegnare ai libri di storia, testimonianza di un passato oscuro e da dimenticare. E invece capita in Puglia, a Gioia del Colle, che l'esercito italiano organizzi prove di 'military fitness' per bambini delle elementari, con tanto di alzabandiera, con Sindaco e Preside in piazza". Ad affermarlo, in un messaggio sui social è la deputata eletta in Puglia con Avs Elisabetta Piccolotti che ha commentato l'evento svoltosi nella cittadina barese lo scorso 24 gennaio.

In quell'occasione, in piazza Cesare Battisti, si è svolta la solenne cerimonia dell'Alzabandiera organizzata dal Reggimento Logistico 'Pinerolo' dell'Esercito italiano per il 227° anniversario del Tricolore italiano. Una manifestazione, come spiegava il Comune sulla propria pagina Facebook, svoltasi "alla presenza di autorità civili e militari, di rappresentanze degli istituti scolastici gioiesi e di associazioni d’Arma e di volontariato".

"La scuola dovrebbe essere un luogo in cui si educa alla pace e alla risoluzione pacifica dei conflitti" rimarca Piccolotti che aggiunge: "Presenterò un'interrogazione al Ministro dell'Istruzione Valditara e al ministro della Difesa Crosetto per capire se queste pratiche sono appoggiate dal Governo".