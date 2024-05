Giornata della Legalità, Emiliano ricorda le vittime della strage di Capaci: "Puglia impegnata nell'antimafia sociale"

"Nella giornata nazionale della Legalità, la Puglia ricorda il sacrificio dei giudici Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, i pugliesi Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, e Vito Schifani originario della Sicilia. Il nostro pensiero va a loro e a tutte le donne e gli uomini vittime innocenti delle mafie". Lo dichiara il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, in occasione della commemorazione delle vittime della strage di Capaci.

"Ricordare oggi la loro storia non è un esercizio retorico, ma il segno tangibile di un impegno quotidiano a favore dei valori della legalità, della giustizia e della solidarietà - ha sottolineato Emiliano - Come Regione Puglia continueremo a impegnarci ogni giorno con atti concreti nella costruzione di un tessuto civile, culturale, sociale ed economico fondato sulla legalità, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla responsabilità. Continueremo a farlo attraverso la Fondazione 'Stefano Fumarulo' e rafforzando i tanti progetti di antimafia sociale, prevenzione e controllo messi in campo in tutti questi anni".