Giunta paritaria per l'Emiliano bis: 5 donne e 5 uomini per gli Assessorati. Il governatore ammette: "E' stato faticoso"

"Non avete idea della fatica che ho dovuto fare, perché gli uomini si proteggono dalle donne in tutti i settori, soprattutto nei luoghi importanti, e tentano di tenerle ai margini". Però, "in ogni caso, grazie alle 8 donne che sono state elette, faremo una Giunta di 5 uomini e di 5 donne. Chiuderemo la partita in maniera chiara". Lo ha annunciato a "24 Mattino", su Radio24, il rieletto presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

La questione di genere in Puglia è stata uno dei temi caldi della legislatura uscente, con il Consiglio regionale che non riuscì ad approvare la doppia preferenza in tempo per le elezioni e il Governo Conte che è intervenuto per inserirla all'ultimo momento nella legge elettorale, in applicazione della legge 20.

